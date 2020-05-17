Тестування українців на антитіла до коронавірусу можуть розпочати вже з наступного тижня

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 1 804

Масове тестування українців на наявність імунітету до коронавірусу можуть розпочати вже з наступного тижня. Як передає видання «Українська правда», про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на нараді під головуванням Володимира Зеленського.





Міністерство охорони здоров’я України готується затвердити алгоритм масової ІФА-діагностики* для виявлення антитіл до коронавірусної хвороби COVID-19. За словами Максима Степанова, якщо все відбуватиметься згідно з планами, тестування на антитіла розпочнуть вже з наступного тижня, а перевагу будуть віддавати тестам вітчизняного виробництва.





Тестування допоможе з'ясувати, чи сформувався в українців колективний імунітет до коронавірусу, крім того, плазма з антитілами, донорами якої можуть стати люди, котрі одужали, здатна допомогти хворим з важким протіканням COVID-19.





Тести імуноферментного аналізу (ІФА-тести) виявляють антитіла у крові людини, яка перехворіла коронавірусною інфекцією, а отже вона має відповідний імунітет і не є вразливою до COVID-19. Проте тривалість імунітету від нового коронавірусу достеменно невідома, є інформація, що вона не перевищує трьох місяців.