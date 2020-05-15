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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кращі бомбардири УХЛ проведуть для дітей у Кременчуці тренувальний табір

Сьогодні, 08:06 Переглядів: 90

Працюватимуть дві зміни тренувального табору

Бомбардири регулярного чемпіонату УХЛ-Парі-матч сезону-2019-20, форварди хокейного клубу «Кременчук» Дмитро Орлов та Микола Кисельов, проведуть тренувальний табір в СК «Айсберг» для дітей. Про це повідомляє пресслужба ХК «Кременчук». 


Перша зміна тренувального табору: з 1 по 10 липня. Бомбардири регулярного чемпіонату УХЛ форварди ХК «Кременчук» Дмитро Орлов та Микола Кисельов проведуть тренувальний табір для дітей.


Друга зміна тренувального табору: з 12 по 21 липня.


Інформація за телефоном: +380675354606 (Олена Сергіївна).

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Автор: Альона Душенко
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