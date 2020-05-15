Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.05.2020 11:24
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

В Кременчуге умер 57-летний мужчина с подтвержденным COVID-19

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 2 151

Также сегодня подтверждена коронавирусная инфекция у 81-летней кременчужанки

16 мая в Кременчуге умер 57-летний сужчина, у которого был подтвержден COVID-19. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий. По его словам в городе за эти сутки был подтверждена коронавирусная инфекция у 81-летней кременчужанки, которая контактировала с заболевшим COVID-19. Она находится под наблюдением семейного врача.


Также сегодня, по результатам ПЦР-тестов, было заявлено, что два человека выздоровели от COVID-19. 


По состоянию на вечер 16 мая в Кременчуге коронавирусная инфекция была подтверждена у 103 человек. Из них 4 умерли, 73 выздоровели и 26 продолжают лечение.

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Автор: solod
Теги: коронавірус
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