В Кременчуге умер 57-летний мужчина с подтвержденным COVID-19

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16 мая в Кременчуге умер 57-летний сужчина, у которого был подтвержден COVID-19. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий. По его словам в городе за эти сутки был подтверждена коронавирусная инфекция у 81-летней кременчужанки, которая контактировала с заболевшим COVID-19. Она находится под наблюдением семейного врача.





Также сегодня, по результатам ПЦР-тестов, было заявлено, что два человека выздоровели от COVID-19.





По состоянию на вечер 16 мая в Кременчуге коронавирусная инфекция была подтверждена у 103 человек. Из них 4 умерли, 73 выздоровели и 26 продолжают лечение.