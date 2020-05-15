Кременчугской Центральной райбольнице передали 300 защитных комбинезонов

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16 мая волонтёры передали Кременчугской Центральной районной больнице 300 защитных костюмов, которые были закуплены за средства, собранные во время всеукраинского благотворительного марафона «Ти не один». В его рамках было собрано более 2 млн грн.













«Благодаря благотворительному Марафону «Ти не один!», где было собрано людьми 2 011 210 грн , было закупленно 3 400 защитных комбинезона для опорных больниц всей Украины!» – сообщила волонтёр Марина Шляпина. – «300 таких комбинезонов, было решено передать и на нашу ЦРБ, где была зафиксирована вспышка covid_19. , где наибольшее количество заболевшего мед.персонала. Я благодарю каждого, кто внёс свою лепту в этот музыкальный марафон! Людей, которые пересылали смс сообщения , тем самым переводя деньги , звёзд эстрады, которые приняли участие, телеканал 1+1 , Украïнська Бiржа Благодiйностi, и нашу волонтерскую платформу РАЗОМ ПРОТИ COVID. Я благодарю всех и каждого , кто Разом встал на борьбу с COVID_19, кто помогал , помогает нашим медикам. Спасибо вам ЛЮДИ!»







