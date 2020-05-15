Кременчуцькі медики отримають допомогу з благодійного марафону «Ти не один»

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 410

Понад 2 мільйона гривень зібрали під час благодійного марафону «Ти не один» на телеканалі «1+1»

На телеканалі «1+1» протягом тижня тривав благодійний марафон «Ти не один». За результатами марафону вдалося зібрати понад 2 млн грн на допомогу лікарям, які рятують життя хворим на COVID-19. Частина коштів піде на підтримку медиків з Кременчука.









Благодійний марафон «Ти не один» стартував на каналі «1+1» з онлайн-концерту за участю зірок українського шоу-бізнесу, які долучилися до ініціативи та співали зі своїх домівок для глядачів. Протягом тижня, з 3 по 8 травня включно, усі небайдужі мали змогу долучитися до благодійності, надіславши SMS зі словами підтримки для лікарів. Вартість повідомлення ставала доброчинним внеском у марафон. За виручені кошти придбають засоби індивідуального захисту для медиків, які щодня рятують життя хворим на COVID-19 - респіратори, захисні костюми, рукавички та інше устаткування.





Наразі відома фінальна сума зібраних коштів - станом на сьогодні вдалося зібрати 2 011 210 гривень.





Серед яких, загальна сума внеску від телеканалу «1+1» і партнерів складає 1 246 143 гривень; кошти, зібрані від SMS абонентів Київстар, Vodafone та Lifecell 622 360 грн; платформа Українська біржа благодійності — 142 707 грн.





Також в рамках марафону протягом тижня у соціальних мережах телеканалу «1+1» тривала спільна з ведучими та зірковими учасниками марафону ініціатива #лікарютинеодин. До ініціативи долучилися десятки медичних працівників та зірок, аби познайомити глядачів та підписників офіційних сторінок телеканалу з лікарями, які щодня рятують життя хворим на COVID-19.





Вже розпочато процес закупівлі засобів індивідуального захисту для українських лікарів - придбали 3 400 захисних костюмів, кожний з яких має відповідний сертифікат європейського зразку. Також відомий перелік міст та медичних закладів, які найбільше потребують допомоги – це медичні заклади Кременчука, Івано-Франківська, Рівне, Сарни, Харкова, Хмельницького, Києва, Миколаєва, Боярки, Кропивницького, Ужгорода, Прилук, Львова, Черкас, Тернополя та волинські лікарні. Наразі медичні заклади цих міст потребують допомоги — саме туди їдуть костюми.





На решту виручених коштів будуть придбані респіратори, захисні рукавички та інші засоби індивідуального захисту для медичних працівників.