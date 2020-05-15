У Кременчуці одна пацієнтка залишається на апараті штучної вентиляції легень

Сьогодні, 11:57 Переглядів: 560

Із хороших новин: двох дітей, які хворіли пневмонією, збираються виписувати з дитячої лікарні на вихідних

У Кременчуці одна пацієнтка в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» залишилася на апараті штучної вентиляції легень, інша, яка знаходилася у реанімації Першої міської лікарні, ввечері 14 травня померла. На засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації проінформували про рівень захворюваності у нашому місті.





Усього на стаціонарі з пневмонією у лікарнях Кременчука перебуває 28 пацієнтів, у двох тяжкий перебіг хвороби. В інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» лежить 19 пацієнтів, з пневмонією – 17 (протягом доби туди надійшов один пацієнт з пневмонією, у нього взяли аналізи на COVID-19).





У дитячій лікарні лікується четверо дітей з пневмонією, у двох з них – позитивна динаміка, цих маленьких пацієнтів збираються виписувати на вихідних.





На стаціонарному лікуванні з коронавірусною хворобою знаходиться 10 кременчужан (9 із них – у Кременчуці, один – у Полтаві), 15 пацієнтів – на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Наразі у місті від коронавірусної інфекції вилікувалося 70 кременчужан.





За минулу добу до лікарів з ГРВІ звернулося 10 дорослих та двоє дітей, на амбулаторному прийомі виявили одну пневмонію та виставили підозру на COVID-19.