Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Вопреки рекомендациям МОЗ: вице-мэру Кравченко с COVID-19 можно выходить на улицу, говорят в мэрии

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 2 190 Коментарів: 7

 

В Кременчуге действуют карантинные «ограничения Шрёдингера»

12 мая вице-мэра Дмитрия Кравченко кременчужане заметили на улицах города и очень удивились, что человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 свободно перемещается, нарушая требования самоизоляции. Соответствующий вопрос был задан мэру Кременчуга Виталию Малецкому на заседании штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации.

 

– Если человек в маске вышел, даже если больной, он может ходить в магазин, в аптеку, просто подышать свежим воздухом три минуты мог, – сказал мэр Виталий Малецкий. – Сегодня он поехал в первую больницу делать манипуляции определённые. Возможно, делать КТ.  Мы об этом знаем, он сообщил нам, сообщил первой больнице, своему врачу, она тоже готовится, чтобы работать в защитном костюме с пациентом. Сейчас его тоже можно увидеть, но не знаю, можно ли это назвать «гулять по городу».

 

По словам Малецкого, всем в мэрии, кто контактировал с Кравченко (19 работников исполкома и 2 депутата), сделали ПЦР-анализ и они получили негативные результаты.

 

Во время штаба также выступил директор кременчугского подразделения областного Центра лабораторных исследований Андрей Поляков:

– Относительно того, что человек перемещается по городу. Приказом МОЗ не запрещено покидать место самоизоляции, а даже прописано, что в случае обращения за медицинской помощью, похода в продуктовый магазин или аптеку разрешается, но в средствах индивидуальной защиты.


(Как уточнил «Телеграфу» Андрей Поляков, он имел в виду Приказ МОЗ №722, о нём немного ниже, – ред.).


- Дмитрий Васильевич написал, «Раз в три-четыре дня к врачу выезжаю». Он даже в магазин не ходит. Если его и видели, то он шёл или ехал к врачу, – добавил Виталий Малецкий.



Мы очень удивились, услышав, что к вице-мэру применяют понятие «самоизоляции» и соответствующие статусу самоизолированного возможности, но обходят стороной то, что у него подтверждён диагноз COVID-19. А это совершенно другая история.  

 

28 марта МОЗ издало Приказ №722 «Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19)», которым утвердило Стандарты медпомощи. Приказ действующий.

 

Стандарты содержат рекомендации по уходу за пациентом с COVID-19 в домашних условиях и в них чётко обозначено, что больной (лицо с симптомами болезни) должен оставаться дома до тех пор, пока у них не будет доказано отсутствие болезни на основании клинических и/или лабораторных результатов. Это был пункт 17 Рекомендаций. А пункт 4 вообще ограничивает перемещение больного даже по собственной квартире:

«Слід обмежити рух пацієнта та мінімізувати загальний простір (переконайтесь, що загальні приміщення (наприклад, кухня, ванна кімната) добре провітрюються (наприклад, тримайте вікна відкритими).


 


К тому же, «ПОРЯДОК проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією осіб», утверждённый Постановлением Кабмина чётко указывает, что выходить в магазины, аптеки и выгуливать собак могут только те самоизолированные, у кого не подтверждён диагноз COVID-19.


 


Как видим, в мэрии по-своему читают приказы МОЗ и постановления Кабмина и ничего не имеют против того, что их работник с подтверждённым диагнозом может находится среди людей, которых они настоятельно удерживают дома даже здоровыми.

 

Ранее Виталий Малецкий часто прибегал к рисованию ужасных картин последствий эпидемии коронавирусной инфекции, а после подтверждения COVID-19 у Дмитрия Кравченко сменил риторику и говорит, что «нет ничего страшного в коронавирусе, это обычная болезнь».


Комментарий вице-мэра Дмитрия Кравченко:

– Я без маски с начала карантина не ходил даже просто по улице. А сейчас, я раз в 3-4 дня выезжаю исключительно для сдачи анализов, КТ и консультации, соблюдая повышенную безопасность. Я не гуляю, и не хожу по магазинам. Я нормальный, ответственный человек, осознающий повышенное к себе внимание.
10
Автор: Стас Константинов
Теги: Дмитрий Кравченко Виталий Малецкий коронавірус

Коментарі: 7

838
shoni1970:
Сьогодні, 12:21

Перед законом всі рівні! Але є ще рівніші.


29 0
1 254
inattentive:
Сьогодні, 12:36

Ув. Телеграф , а можно я поматерюсь ?. Здесь . Письменно.  Ну пожалуйста.worried


27 1
3 467
Дмитрий:
Сьогодні, 12:52

34 000 / в день в казну

и пущай ходит


19 0
2 546
ИМХО:
Сьогодні, 12:52

Ну а как не передвигаться??? Тёлки сами домой не придут!

Да и финансовые вопросы лучше решать с глазу на глаз)))

Он же как паравозик, который толкает вагончики с деньгами для всего горисполкома! То ЦНАП (остановочка - ляп, откат), то музей (остановочка - ляп, откат), то... и опять по кругу. В таких делах нужен контроль! Надо передвигаться.


15 0
281
law-abiding citizen:
Сьогодні, 13:00

0972865010Цитата: Дмитрий

34 000 / в день в казну

и пущай ходит

Это для обычных смертных 34к, а это - всегда находится в состоянии "при исполнении", ему можно, и накласть на окрудабщих ..


4 0
1 016
route 66:
Сьогодні, 13:05

На приїхавших з-за кордону мало не ЖПС маяки встановлювали, щоб слідкувати за переміщенням, Після першого випадку під'їзди дезинфікували і просили мешканців не виходити з квартир. А тут підтверджений діагноз і вільно ходить по вулиці...


4 0
76
Piton78:
Сьогодні, 13:08

Щось незрозуміло! Якщо громадянин з підтвердженим діагнозом покинув самоизоляцію або не відповів скріншотом на запит додатку "Дія" до нього навіть поліцію відправляют можуть накласти штраф або позбавлення волі. А що тут не так? VIP-ів це не стосується? А наш славетний, мер Віталька, борець з вірусами навіть захищає а чи не о....в? Чи приєднання Потоків так в голову довбонуло?


2 0

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