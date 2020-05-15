Вопреки рекомендациям МОЗ: вице-мэру Кравченко с COVID-19 можно выходить на улицу, говорят в мэрии

12 мая вице-мэра Дмитрия Кравченко кременчужане заметили на улицах города и очень удивились, что человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 свободно перемещается, нарушая требования самоизоляции. Соответствующий вопрос был задан мэру Кременчуга Виталию Малецкому на заседании штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации.
По словам Малецкого, всем в мэрии, кто контактировал с Кравченко (19 работников исполкома и 2 депутата), сделали ПЦР-анализ и они получили негативные результаты.
Во время штаба также выступил директор кременчугского подразделения областного Центра лабораторных исследований Андрей Поляков:
(Как уточнил «Телеграфу» Андрей Поляков, он имел в виду Приказ МОЗ №722, о нём немного ниже, – ред.).
- Дмитрий Васильевич написал, «Раз в три-четыре дня к врачу выезжаю». Он даже в магазин не ходит. Если его и видели, то он шёл или ехал к врачу, – добавил Виталий Малецкий.
Мы очень удивились, услышав, что к вице-мэру применяют понятие «самоизоляции» и соответствующие статусу самоизолированного возможности, но обходят стороной то, что у него подтверждён диагноз COVID-19. А это совершенно другая история.
28 марта МОЗ издало Приказ №722 «Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19)», которым утвердило Стандарты медпомощи. Приказ действующий.
Стандарты содержат рекомендации по уходу за пациентом с COVID-19 в домашних условиях и в них чётко обозначено, что больной (лицо с симптомами болезни) должен оставаться дома до тех пор, пока у них не будет доказано отсутствие болезни на основании клинических и/или лабораторных результатов. Это был пункт 17 Рекомендаций. А пункт 4 вообще ограничивает перемещение больного даже по собственной квартире:
К тому же, «ПОРЯДОК проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією осіб», утверждённый Постановлением Кабмина чётко указывает, что выходить в магазины, аптеки и выгуливать собак могут только те самоизолированные, у кого не подтверждён диагноз COVID-19.
Как видим, в мэрии по-своему читают приказы МОЗ и постановления Кабмина и ничего не имеют против того, что их работник с подтверждённым диагнозом может находится среди людей, которых они настоятельно удерживают дома даже здоровыми.
Ранее Виталий Малецкий часто прибегал к рисованию ужасных картин последствий эпидемии коронавирусной инфекции, а после подтверждения COVID-19 у Дмитрия Кравченко сменил риторику и говорит, что «нет ничего страшного в коронавирусе, это обычная болезнь».