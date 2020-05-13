«Немає нічого страшного в коронавірусі, це звичайна хвороба», — мер Малецький

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На засіданні у мерії розповіли про рівень захворюваності у місті станом на 13 квітня

За останню добу у Кременчуці зафіксували 8 нових випадків коронавірусної хвороби, серед них пацієнти з пневмонією (у яких підтвердився COVID-19), двоє медиків з лікарні «Правобережної», заступник міського голови Дмитро Кравченко. Але за даними Полтавської ОДА, випадків 9, як виявилося, одна людина працює на кременчуцькому підприємстві, а живе у Кременчуцькому районі, тому виникла певна плутанина у статистиці.





На засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації мер Віталій Малецький заспокоїв кременчужан та запевнив, що медики впораються із загрозою:





- Прошу всіх кременчужан абсолютно спокійно ставитися до цих речей, немає нічого страшного в коронавірусі - це звичайна хвороба. Важка, але виліковна хвороба, яку наші лікарі навчилися уже лікувати, вони можуть правильно діагностувати, вони вже можуть ставити діагноз без ПЛР-тестування по тим ознакам хвороби, які є. Тому, шановні кременчужани, якщо у вас є хоч найменші ознаки ГРВІ, зверніться до свого лікаря.





На лікуванні з коронавірусною хворобою у лікарнях міста лежить 10 пацієнтів, 19 знаходяться на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, одужало вже 66 людей.





Станом на 13 травня у стаціонарах кременчуцьких лікарень від пневмонії лікується 29 пацієнтів, троє у тяжкому стані. Як вчора повідомляв «ТелеграфЪ», дві жінки інтубовані та знаходяться на апараті штучної вентиляції легень: одна в лікарні «Кременчуцькій», інша — у реанімації провізорного шпиталю Першої міської лікарні.





В інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» перебуває 21 пацієнт (19 із них — з пневмонією), за минулу добу туди надійшло три пацієнти (два — з пневмонією, один — з бронхітом, їм виставили підозри на COVID-19 та взяли аналізи). У дитячій лікарні троє дітей з пневмонією, за добу нових пацієнтів не надходило.





Протягом минулої доби: