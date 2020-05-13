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Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

На Полтавщині 9 нових випадків захворювання на коронавірус - усі у Кременчуці

Сьогодні, 10:47 Переглядів: 2 005

 

Зараз в області на коронавірусну інфекцію хворіє 113 людей

З початку карантину в Полтавській області зафіксували 257 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, нових за останню добу – 9. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

У яких містах і районах зафіксовані випадки:

  • Кременчук – 98 (9 нових випадків),
  • Полтава – 40,
  • Кременчуцький район – 33,
  • Миргородський район із містом Миргород – 14,
  • Горішні Плавні – 13,
  • Кобеляцький район – 12,
  • Зіньківський район – 10,
  • Полтавський район – 7,
  • Карлівський район – 5,
  • Лубни – 4,
  • Чутівський і Глобинський райони – по 4,
  • Лубенський і Козельщинський райони – по 3,
  • Пирятинський та Оржицький райони – по 2,
  • Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.

Зараз на коронавірусну інфекцію хворіє 113 людей. Одужали вже 136 жителів області.

Мерія повідомляє про 8 випадків у Кременчуці. Пояснюють, що 9-й - чоловік, який працює у Кременчуці, але мешкає у районі.

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Автор: Руслана Горгола
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