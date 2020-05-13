На Полтавщині 9 нових випадків захворювання на коронавірус - усі у Кременчуці

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Зараз в області на коронавірусну інфекцію хворіє 113 людей

З початку карантину в Полтавській області зафіксували 257 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, нових за останню добу – 9. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.





У яких містах і районах зафіксовані випадки:

Кременчук – 98 (9 нових випадків),

Полтава – 40,

Кременчуцький район – 33,

Миргородський район із містом Миргород – 14,

Горішні Плавні – 13,

Кобеляцький район – 12,

Зіньківський район – 10,

Полтавський район – 7,

Карлівський район – 5,

Лубни – 4,

Чутівський і Глобинський райони – по 4,

Лубенський і Козельщинський райони – по 3,

Пирятинський та Оржицький райони – по 2,

Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.

Зараз на коронавірусну інфекцію хворіє 113 людей. Одужали вже 136 жителів області.



Мерія повідомляє про 8 випадків у Кременчуці. Пояснюють, що 9-й - чоловік, який працює у Кременчуці, але мешкає у районі.