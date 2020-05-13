На Полтавщині 9 нових випадків захворювання на коронавірус - усі у Кременчуці

Зараз в області на коронавірусну інфекцію хворіє 113 людей
З початку карантину в Полтавській області зафіксували 257 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, нових за останню добу – 9. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
У яких містах і районах зафіксовані випадки:
- Кременчук – 98 (9 нових випадків),
- Полтава – 40,
- Кременчуцький район – 33,
- Миргородський район із містом Миргород – 14,
- Горішні Плавні – 13,
- Кобеляцький район – 12,
- Зіньківський район – 10,
- Полтавський район – 7,
- Карлівський район – 5,
- Лубни – 4,
- Чутівський і Глобинський райони – по 4,
- Лубенський і Козельщинський райони – по 3,
- Пирятинський та Оржицький райони – по 2,
- Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.
Зараз на коронавірусну інфекцію хворіє 113 людей. Одужали вже 136 жителів області.
Мерія повідомляє про 8 випадків у Кременчуці. Пояснюють, що 9-й - чоловік, який працює у Кременчуці, але мешкає у районі.