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Кременчуцьким копам попався 43-річний чоловік з кастетом та наркотиками

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 645

 

Порушника помітили, коли він розпивав алкогольні напої в громадському місці

12 травня близько 17.00 на вулиці Флотській патрульні знайшли у 43-річного чоловіка кастет та наркотики.


Як повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука, спочатку копи помітили громадянина, який розпивав алкогольні напої в громадському місці. А під час поверхневої перевірки інспектори виявили у порушника кастет та поліетиленовий пакет із наркотичною речовиною зеленого кольору рослинного походження.


 

Для вилучення вказаних предметів та встановлення їхнього походження на місце події інспектори викликали слідчих.


Поліція нагадує, що санкція ч. 1 статті 309 ККУ (незаконне зберігання наркотичних речовин) передбачає максимальну відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: кастет наркотики полиция алкоголь

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