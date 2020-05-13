У Кременчуцькому районі зафіксували випадок хвороби Лайма

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 1 649

У Кременчуцькому районі зафіксували випадок хвороби Лайма, повідомляє ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України». Усього за минулий тиждень на Полтавщині зафіксували три випадки - Зіньківському, Кременчуцькому та Лубенському районах.









Згідно статистиці, у Кременчуці захворювання на хворобу Лайма реєструються з 2012 року у вигляді поодиноких випадків. З 2012 по 2017 роки в місті перехворіли 25 осіб, у тому числі двоє дітей до 17 років. А в 2018 році 23 особи звернулися до лікарень міста з клінічними ознаками хвороби Лайма.





Переносниками хвороби Лайму є кліщі, чисельність яких щороку зростає. Найбільш активні кліщі зазвичай у період з квітня по жовтень, але в останні роки період їхньої активності збільшився і триває з березня по листопад.





Аби не стати жертвою малих кровососів, треба бути обережними під час відпочинку на природі та дотримуватися профілактичних заходів:

кліщі можуть знаходитись на траві, кущах, гілках дерев на відстані 50-70 см від землі, тому під час прогулянок у лісі одягайте білий

однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла, аби було легше помітити повзаючих кліщів;

голову прикривайте головним убором;

під час перебування на природі проводьте само- та взаємоогляди кожні дві години та ще раз – вдома;

після повернення додому уважно огляньте та відразу змініть одяг;

під час прогулянок на природі використовуйте репеленти – засоби, що відлякують комах.

Найчастіше кліщі прикріплюються на потилиці, шиї, в пахових ділянках, у районі пупка, під лопатками та на хребті. У більшості випадків присмоктування кліща залишається непоміченим, але потім на місті прикріплення кровососа виникає свербіж та запальний процес у вигляді кільцевого почервоніння.

Якщо ви виявили, що до вас присмоктався кліщ, краще не намагатися самостійно його видалити. Невдале видалення комахи може призвести до того, що її частина залишиться у шкірі та викличе запальний процес. Тому без зволікань звертайтеся до травматологічних пунктів, які працюють цілодобово, або до лікувального закладу за місцем проживання.

Після видалення комахи необхідно отримати консультацію лікаря інфекціоніста, адже покуси кліщами можуть в подальшому викликати хворобу Лайма. Спеціаліст надасть кваліфіковані поради та настороги щодо подальшого поводження та розповість про перші ознаки хвороби у випадку її виявлення.

Хвороба Лайма не передається від людини до людини. Але якщо її не лікувати, вона має дуже важкі та небезпечні наслідки.