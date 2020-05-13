8 мешканок Полтавщини отримали звання «Мати-героїня»

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Вісьмом жінкам із Полтавщини Президент присвоїв звання «Мати-героїня». Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня». За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено 678 українських жінок. Про це йдеться на офіційному вебсайті Глави держави.





Серед нагороджених – вісім жінок із Полтавщини. Найбільше – із Решетилівки – чотири. Із Полтавського й Великобагачанського районів, Чутового й Миргорода – по одній.





Почесне звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.