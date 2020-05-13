Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.05.2020 11:00
Підтверджені:
Україна16425
Кременчук97
Хворі:
Україна12270
Кременчук29
Вилікувалось:
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Кременчук66
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Кременчук2
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні зафіксували 402 нові випадки коронавірусної хвороби

Сьогодні, 09:44 Переглядів: 724

 

З початку пандемії у нашій країні померло від коронавірусу 439 людей

В Україні станом на 13 травня виявили 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За інформацією МОЗ України, з них 439 летальних, 3 716 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 402 нові випадки.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 628 випадків;
  • Волинська область — 510 випадків;
  • Дніпропетровська область — 773 випадки;
  • Донецька область — 102 випадки;
  • Житомирська область — 530 випадків;
  • Закарпатська область — 764 випадки;
  • Запорізька область — 331 випадок;
  • Івано-Франківська область — 1144 випадки;
  • Кіровоградська область — 428 випадків;
  • м. Київ — 1960 випадків;
  • Київська область — 1049 випадків;
  • Львівська область — 870 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 225 випадків;
  • Одеська область — 680 випадків;
  • Полтавська область — 257 випадків;
  • Рівненська область — 1045 випадків;
  • Сумська область — 157 випадків;
  • Тернопільська область — 1028 випадків;
  • Харківська область — 672 випадки;
  • Херсонська область — 165 випадків;
  • Хмельницька область — 196 випадків;
  • Чернівецька область — 2444 випадки;
  • Черкаська область — 346 випадків;
  • Чернігівська область — 79 випадків.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика

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