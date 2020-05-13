За добу в Україні зафіксували 402 нові випадки коронавірусної хвороби

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З початку пандемії у нашій країні померло від коронавірусу 439 людей

В Україні станом на 13 травня виявили 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За інформацією МОЗ України, з них 439 летальних, 3 716 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 402 нові випадки.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: