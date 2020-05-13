Мерія Кременчука виділить КАТП мільйон гривень на зарплату – за рахунок капремонтів

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 523 Коментарів: 2

«Відщипнуть», в основному, з коштів, передбачених на капремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів

Виконком Кременчуцької міськради на засіданні 12 травня ухвалив рішення виділити мільйон гривень на зарплату КАТП 1628, оскільки в підприємства не вистачає обігових коштів. Кошти «перекинули» з капітальних витрат:

майже 730 тис грн – з коштів, виділених на капітальний ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів;

4,6 тис грн – з коштів підприємства «Міськсвітло»;

268,4 тис грн – з коштів на реконструкцію житлового фонду.

Як пояснила під час засідання бюджетної депутатської комісії Катерина Бутенко, заступник директора департаменту ЖКГ, по реконструкції житлового фонду є економія на «німецькому будинку» (на просп. Свободи, 55), так само є економія по закупівлях «Міськсвітла». Також взяли кошти з капремонтів об’єктів, на які поки що не виготовлена проєктна документація.





Голова бюджетної комісії Олександр Плескун висловив невдоволення тим, що урізаються ремонти внутрішньоквартальних проходів та проїздів. На це пані Бутенко зауважила, що це стосується лише капремонтів – поточні ремонти не урізаються.