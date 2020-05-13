Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.05.2020 11:00
Підтверджені:
Україна16425
Кременчук97
Хворі:
Україна12270
Кременчук29
Вилікувалось:
Україна3716
Кременчук66
Померло:
Україна439
Кременчук2
Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцького спортсмена відзначили стипендією Президента України

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 746

 

Максим Коваль буде отримувати щомісячну грошову підтриимку для досягнення нових висот

Кременчужанин Максим Коваль, який зараз представляє Черкащину, отримуватиме президентську стипендію. Відповідний указ «Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів» розмістили на сайті Президента України. 


Згідно з указом срібний призер чемпіонату світу зі штовхання ядра буде отримувати щомісяця 12 тисяч гривень. 


Кременчужанин Максим Коваль - срібний призер чемпіонату світу зі штовхання ядра


Серед переліку стипендіатів є 7 представників Полтавщини:

  • Інна Візір - чемпіонка Європи з карате - 7 000 грн
  • Ярослав Денисенко - чемпіон світу з плавання - 12 000 грн 
  • Катерина Ковальчук - бронзова призерка чемпіонату світу з боулінгу - 7 000 грн
  • Володимир Махно - чемпіон Європи з карате - 7 000 грн 
  • Олександр Махно - чемпіон Європи з карате - 7 000 грн 
  • Денис Остапченко - бронзовий призер чемпіонату світу з плавання - 7 000 грн
  • Микола Богодистий - головний тренер дефлімпійської збірної команди з карате - 7 000 грн 
0
Автор: Альона Душенко
Теги: Максим Коваль стипендії штовхання ядра

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх