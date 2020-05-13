Кременчуцького спортсмена відзначили стипендією Президента України
Сьогодні, 09:03
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Максим Коваль буде отримувати щомісячну грошову підтриимку для досягнення нових висот
Кременчужанин Максим Коваль, який зараз представляє Черкащину, отримуватиме президентську стипендію. Відповідний указ «Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів» розмістили на сайті Президента України.
Згідно з указом срібний призер чемпіонату світу зі штовхання ядра буде отримувати щомісяця 12 тисяч гривень.
Серед переліку стипендіатів є 7 представників Полтавщини:
- Інна Візір - чемпіонка Європи з карате - 7 000 грн
- Ярослав Денисенко - чемпіон світу з плавання - 12 000 грн
- Катерина Ковальчук - бронзова призерка чемпіонату світу з боулінгу - 7 000 грн
- Володимир Махно - чемпіон Європи з карате - 7 000 грн
- Олександр Махно - чемпіон Європи з карате - 7 000 грн
- Денис Остапченко - бронзовий призер чемпіонату світу з плавання - 7 000 грн
- Микола Богодистий - головний тренер дефлімпійської збірної команди з карате - 7 000 грн