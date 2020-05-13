Кременчуцького спортсмена відзначили стипендією Президента України

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 746

Максим Коваль буде отримувати щомісячну грошову підтриимку для досягнення нових висот

Кременчужанин Максим Коваль, який зараз представляє Черкащину, отримуватиме президентську стипендію. Відповідний указ «Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів» розмістили на сайті Президента України.





Згідно з указом срібний призер чемпіонату світу зі штовхання ядра буде отримувати щомісяця 12 тисяч гривень.









Серед переліку стипендіатів є 7 представників Полтавщини: