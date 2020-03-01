Кременчужанин Макисм Коваль - срібний призер чемпіонату світу зі штовхання ядра

Сегодня, 08:18 Просмотров: 321

Кременчужанин Максим Коваль, який зараз представляє Черкащину, завоював срібло чемпіонату світу зі штовхання ядра. Чемпіонат світу з легкої атлетики відбувся у польському Торуні.





МСУМК Коваль Максим, під керівництвом тренера Д. Панчеліна, став срібним призером чемпіонату у штовханні ядра, поступившись своєму земляку Олександру Яровому.





Українські паралімпійці вибороли 16 медалей, серед яких 10 золотих, 5 срібних, 1 бронзова. Всі спортсмени національної збірної повернулись в Україну з високими нагородами, 7 спортсменів з 10 вибороли золоті медалі, з них 5 - мультимедалісти! Це унікальний високий результат національної команди на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед спортсменів з порушеннями розумового та фізичного розвитку в приміщенні.