Олександр Яровий з Кременчука став чемпіоном світу та встановив світовий рекорд

27 лютого у Польщі завершився чемпіонат світу з легкої атлетики в закритих приміщеннях по системі INAS серед спортсменів з інвалідністю. Участь у змаганнях взяв кременчужанин майстер спорту України, вихованець КДЮСШ «Авангард» Олександр Яровий. Наш спортсмен готувався до змагань під керівництвом заслуженого тренера України з легкої атлетики Юрію Щипця.
26 лютого Олександр переміг у змаганнях зі штовхання ядра, та встановив новий світовий рекорд для закритих приміщень у своїй змагальній групі - 16 м 15 см. Олександр Яровий став чемпіоном світу у 20 років.