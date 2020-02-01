Олександр Яровий з Кременчука став чемпіоном світу та встановив світовий рекорд

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27 лютого у Польщі завершився чемпіонат світу з легкої атлетики в закритих приміщеннях по системі INAS серед спортсменів з інвалідністю. Участь у змаганнях взяв кременчужанин майстер спорту України, вихованець КДЮСШ «Авангард» Олександр Яровий. Наш спортсмен готувався до змагань під керівництвом заслуженого тренера України з легкої атлетики Юрію Щипця.





26 лютого Олександр переміг у змаганнях зі штовхання ядра, та встановив новий світовий рекорд для закритих приміщень у своїй змагальній групі - 16 м 15 см. Олександр Яровий став чемпіоном світу у 20 років.



