Сонний водій таксі потрапив у жахливе ДТП в Кременчуці, внаслідок чого стався витік газу

Сегодня, 08:31 Просмотров: 6 786 Комментариев: 6

Чоловік не впорався з керуванням та в'їхав в електроопору

Сьогодні, близько 7-ї години ранку на вулиці Вадима Пугачова відбулося ДТП з потерпілими. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.





Як виявилось, 24-річний водій таксі у результаті сонливого стану не впорався з керування та здійснив зіткнення з електроопорою.

Водія госпіталізовано до лікарні. Діагноз встановлюється.





- Шановні водії, пам’ятайте, що сідаючи за кермо ви маєте бути впевнені не тільки в справності свого автомобіля, але й у стані свого здоров’я. Бережіть себе, - нагадують правоохоронці.





Рятувальники повідомляють, що внаслідок аварії відбувся витік газу з автомобіля. Працівники ДСН відключили електроживленняавтомобіля та перекрии газовий балон, який знаходився в баганому відділенні авто.



