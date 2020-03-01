Сонний водій таксі потрапив у жахливе ДТП в Кременчуці, внаслідок чого стався витік газу

Сьогодні, близько 7-ї години ранку на вулиці Вадима Пугачова відбулося ДТП з потерпілими. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Як виявилось, 24-річний водій таксі у результаті сонливого стану не впорався з керування та здійснив зіткнення з електроопорою.
Водія госпіталізовано до лікарні. Діагноз встановлюється.
- Шановні водії, пам’ятайте, що сідаючи за кермо ви маєте бути впевнені не тільки в справності свого автомобіля, але й у стані свого здоров’я. Бережіть себе, - нагадують правоохоронці.
Рятувальники повідомляють, що внаслідок аварії відбувся витік газу з автомобіля. Працівники ДСН відключили електроживленняавтомобіля та перекрии газовий балон, який знаходився в баганому відділенні авто.