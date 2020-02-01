Курс «Кременя» на вихованців, повернення Козлова та підписання футболіста, який грав у Лізі Європи

Сегодня, 07:55 Просмотров: 540

































































Фото: Артем Коваленко

Вчора, 29 лютого, в останній день зими футбольний клуб «Кремінь» зіграв контрольний матч з аматорським клубом ЛНЗ-Лебедин. Кременчуцькі футболісти в упорній боротьбі розділили очки з ЛНЗ – 3:3.

«Кремінь» - «ЛНЗ-Лебедин» - 3:3 (1:2)

Голи: Бєлоус 34, Гранчар 60, Кривенко 77 - Качур 35, Локтіонов 44, Котляр 48

«Кремінь»: 1 тайм: Олійник , Курелєх, Черниш, Пилипенко, Клюс, Моцик, Бичков, Бєлоус, Козлов, Янаков, Яровенко.

2 тайм: Закорський, Курелєх, Алантьєв, Шевцов, Грецайчук, Даниленко, Негиря, Бараннік, Молько, Кривенко, Гранчар. Головний тренер: Сергій Свистун

«ЛНЗ-Лебедин»: Козаченко, Парфьонов, Коломієць, Листопад, Поплавка, Грицай, Локтіонов та 4 ГНП. У другому тайм вийшли: Дейнеко, Ткаченко, Сафонов, Козаченко, Балацький. Головний тренер: Василь Гречаний









Команди обмінялися моментами й після розвідки боєм перейшли до позиційної боротьби. Спочатку гравець «Кременя» після того як відібрав м’яч у двох захисників не зміг влучити по воротах, згодом наш футболіст черкає поперечину. ЛНЗ не пасе задніх й знайшов слабке місце у захисті й виходить на зустріч голкіпера «Кременя» Олійника – м’яч також пролітає повз ворота.

На 34 хвилині Сергій Бєлоус відкриває рахунок у матчі. Не встигли гості розіграти м’яч з центра поля, як пробили нашого голкіпера. Гравець ЛНЗ вбіг у штрафну, обіграв двох захисників й прострелив, Качуру вдалося замкнути удар – 1:1.









Гол у роздягальню «подарував» відомий кременчуцьким вболівальникам Роман Локтіонов (ексгравець «Кременя»), який залишив захисників без м’яча та закинув м’яч за комір воротарю «Кременя» - 1:2.





Якщо ЛНЗ зробив кілька замін, то другий тайм «Кремінь» розпочав у повністю новому складі... Не встигли команди після перерви розігратися, як суперник збільшив перевагу – 1:3. Проте «Кремінь» не опустив рук й пішов у наступ. Менше ні за 10 хвилин «Кремінь» скоротив відставання: Гранчар з передачі Баранніка відправив м’яч у ворота. А Олександр Кривенко на 77 хвилині відновив паритет в матчі – 3:3.





- Ще переглядаємо багато гравців, тому граємо гру двома різними складами в першому та другому таймі. Переглядаємо гравців в усі ланки. Сподіваємося, що знайдемо виконавців, які підсилять нашу команду. – зазначив після гри головний тренер «Кременя» Сергій Свистун.





Третій збір заплановано до 6 березня: 3 березня о 13.00 – гра з вільними агентами з Дніпра 6 березня (час визначається) – гра з харківським «Металістом-1925»





Команда заявилася на сезон, проте конкретно говорити по прізвищах ще рано, адже навіть заявлені гравці або футболісти, які вказані в статистиці, можуть не зіграти за «Кремінь» у чемпіонаті. Проте ми потихеньку будемо знайомити вас з футболістами, які зараз представляють «Кремінь» (якщо є питання до конкретних футболістів або загалом – залишайте питання у коментарях).





Серед новачків «Кременя»

Олег Бараннік – нападник. У складі «Ворскли» 18 серпня 2011 року дебютував у єврокубках у матчі кваліфікації Ліги Європи проти румунської «Динамо» Бухарест (2:1). А його дубль у матчі проти «Динамо» дозволив полтавцям потрапити у груповий етап. Олег грав за «Гірник-Спорт», «Полтаву», «Нафтовик-Укрнафта» та краматорський «Авангард».









Великий пласт новачків складають місцеві вихованці. Серед яких є ті хто встиг пограти в інших клубах Першої та Другої ліги, дублі «Ворскли» й ті, які розпочинають шлях у великому футболі.





Артем Козлов – нападник. Вихованець «Кременя» втретє повертається до рідної команди. Останні два сезоні Артем є гравцем петрівсього «Інгульця», але на правах оренди грав за «Кремінь» та «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів. Ігор Алантьєв – захисник. Вихованець «Кременя». З початком російсько-української війни, коли молодіжка луганської «Зорі» була змушена базуватися у Кременчуці, грав за «Зорю». Згодом перейшов у молодіжний склад полтавської «Ворскли». Віктор Пилипенко – захисник. Після завершення навчання в академії «Кремінь» весь час виступав за дубль «Ворскли». Владислав Даниленко – півзахисник. Вихованець «Кременя» встиг пограти як за основну команду «Кременя» так і за дубль «Ворскли».









Владислав Молько, Юрій Бігдан та Данііл Берун – молодь «Кременя», які восени в складі «Кремінь-Юніор» виступали в аматорському чемпіонаті.





Верхній ряд (ліворуч): тренер Володимир Прокопіненко, Олексій Москальов, Руслан Приходько, Кирило Залов, Олександр Уйманов, Данило Плахотніков, Олег Лашко, Юрій Бігдан, Максим Кучеренко, Данііл Берун, тренер Олександр Назаренко

Нижній ряд (ліворуч): Артем Аліпатов, Павло Золотаренко, Владислав Молько, Кирило Корягін, Віталій Черноус, Роман Ядришніков, Максим Гаврилець, Дмитро Мовчан