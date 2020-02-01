У ніч на 1 березня не працюватимуть Privat24 і банкомати ПриватБанку

Сегодня, 19:02 Просмотров: 1 034

В ніч з 29 лютого на 1 березня 2020 року з 1 години ночі до 7 ранку не працюватимуть: Privat24, банкомати й термінали ПриватБанку.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку у фейсбук.





- В ніч з 29 лютого на 1 березня (1:00-7:00) ми будемо оновлювати свої системи: банкомати, термінали та Privat24 у цей час працювати не будуть, - йдеться у повідомленні.





В пресслужбі банку радять своїм клієнтам зняти готівку заздалегідь.





Також повідомляється, що з 7 ранку 1 березня всі системи працюватимуть стабільно.