Кременчуг

У ніч на 1 березня не працюватимуть Privat24 і банкомати ПриватБанку

Сегодня, 19:02 Просмотров: 1 034

 

В ніч з 29 лютого на 1 березня 2020 року з 1 години ночі до 7 ранку не працюватимуть: Privat24, банкомати й термінали ПриватБанку.
Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку у фейсбук.


- В ніч з 29 лютого на 1 березня (1:00-7:00) ми будемо оновлювати свої системи: банкомати, термінали та Privat24 у цей час працювати не будуть, - йдеться у повідомленні.


В пресслужбі банку радять своїм клієнтам зняти готівку заздалегідь.


Також повідомляється, що з 7 ранку 1 березня всі системи працюватимуть стабільно.

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Автор: Альона Душенко
Теги: банк ПриватБанк
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