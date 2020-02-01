ХК «Кременчук» виграв регулярний чемпіонат Української хокейної ліги

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Сьогодні, 29 лютого, в Кременчуці лідер турнірної таблиці «Кременчук» зустрівся зі столичними «Крижані Вовки».





«Кременчук» - «Крижані Вовки» 14:1 (3:0, 8:0, 4:1)

Шайби: 1:0 Орлов (Хрішпенц, Созонов), 9:27; 2:0 Гриценко (Грицьких, Толстушко), 13:52; 3:0 Кисельов (Бондарук, Бабрусьов, - більш), 18:19; 4:0 Созонов (Орлов, Хрішпенц, - більш.), 21:54; 5:0 Гриценко (Ворона, Толстушко), 22:38; 6:0 Бондарук (Кисельов, Бабрусьов), 24:59; 7:0 Орлов (Пукс), 25:16; 8:0 Ворона (Гриценко, Грицьких), 25:44; 9:0 Бондаренко (Олійник, Чердак), 26:12; 10:0 Бондарук (Кисельов, Серанов), 26:52; 11:0 Орлов (Пукс, Созонов), 27:20; 12:0 Орлов (Созонов), 49:16; 12:1 Дворник (Шабанов, Мікульчик, - меньш), 54:41; 13:1 Олійник (Бабрусьов, Варава), 59:09; 14:1 Чердак (Олійник, Бондаренко), 59:41.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Бабрусьов - Григорян, Хрішпенц - Александров, Грицьких - Толстушко, Варава - Бойових; Бондарук - Серанов - Кисельов (К), Созонов - Пукс (А) - Орлов, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Чердак - Олійник - Бондаренко.

Крижані Вовки: Петленко (Романов); Воронін (А) - Жигалов, Овчинніков - Сисак, Еунг - Федосов; Мікульчик - Чуйков - Алдамжаров, Удовиченко - Шаманський (А) - Маландін, Шабанов - Дворник (К) - Гіндуллін, Шапіро - Андрющенко - Савицький.





Своє лідерство кременчужани довели ще за перші 20 хвилин зустрічі. Всього в першому періоді "городяни" тричі відзначилися у воротах Микити Петленка (закидали Дмитро Орлов, Тимур Гриценко і Микола Кисельов), відразу показавши, що три очки в цьому матчі залишаться в Кременчуці. Однак, в першому періоді варто віддати належне захисту і голкіперу киян, які впевнено тримали оборону перші 10 хвилин матчу.





У другому періоді «Кременчук» не зменшив результативні обороти і повністю нав'язав свою гру противнику. Більш того, господарі майданчика за наступні 20 хвилин зловили гольовий кураж і довели рахунок до розгромних 11:0. Таким чином, у другій двадцятихвилинці відзначилися: Созонов, Гриценко, Бондарук, Ворона, Бондаренко і Орлов. Найбільш провальними для столичного клубу стали дві хвилини в середині періоду, коли команда з Києва пропустила поспіль 4 шайби.





У заключному відрізку зустрічі команди знизили швидкості своїх атак, граючи більше за рахунком. Кияни намагалися закинути шайбу престижу, а "городяни", хоч і не так часто атакували ворота «Вовків», але вміло користувалися своїми моментами. Під кінець матчу старання «Вовків» все ж виправдалися, і вони зуміли розмочити рахунок - єдину шайбу киян в матчі записав Микола Дворник.





Таким чином, до кінця матчу у воротах гостей виявилося ще три шайби, а фінальна сирена зафіксувала рахунок 14:1 на табло. По ходу цього матчу форвард кременчужан Дмитро Орлов оформив покер, а його партнери по команді Гліб Бондарук, Олексій Ворона і Тимур Гриценко записали на свій рахунок по дублю.





Відзначимо, що ця перемога достроково забезпечила «Кременчук» перше місце в регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги - Парі-Матч.



