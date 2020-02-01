У Кременчуці п’яний водій в’їхав у припарковану Мазду

Сегодня, 16:35 Просмотров: 622

Сьогодні, 29 лютого, близько 10 години, патрульні отримали повідомлення про ДТП без потерпілих на вулиці Троїцька. За даними пресслужби патрульної поліції, правоохоронці приїхавши на місце ДТП з’ясували, що водій автомобіля Nissan Leaf, здійснив наїзд на припаркований автомобіль Mazda 3.





У ході спілкування з 23-річним водієм, патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Поліцейські запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотесту Драгер чи в найближчому медичному закладі, на що громадянин відмовився.





Охоронці порядку склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП, протокол за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП та постанову за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким ТЗ) КУпАП.





Патрульні Кременчука наголошують! Алкоголь та кермо - несумісні. Кермуйте відповідально.