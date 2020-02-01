Під Кременчуком авто збило п'яного пішохода

Сегодня, 16:11 Просмотров: 775

Вчора, 28 лютого, близько 20.10 сталося ДТП під Кременчуком на автодорозі Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя, поблизу с. Піщане. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцього віддлу поліції.





Чоловік отримав тілесні ушкодження від зіткнення з автомобілем ВАЗ 21103, під керуванням 28-річного мешканця району.





За попередньою інформацією, 50-річний потерпілий раптово вийшов на проїжджу частину дороги. Чоловіка ушпиталили з травмами та алкогольною інтоксикацією середнього ступеня. Поліція здійснює відповідні процесуальні дії.