Происшествия

Під Кременчуком авто збило п'яного пішохода

Сегодня, 16:11 Просмотров: 775

 

Поліція здійснює відповідні процесуальні дії

Вчора, 28 лютого, близько 20.10 сталося ДТП під Кременчуком на автодорозі Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя, поблизу с. Піщане. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцього віддлу поліції. 


Чоловік отримав тілесні ушкодження від зіткнення з автомобілем ВАЗ 21103, під керуванням 28-річного мешканця району. 


За попередньою інформацією, 50-річний потерпілий раптово вийшов на проїжджу частину дороги. Чоловіка ушпиталили з травмами та алкогольною інтоксикацією середнього ступеня. Поліція здійснює відповідні процесуальні дії.

0
Автор: Альона Душенко
Теги:
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх