Водій «під кайфом» влаштував перегони з поліцією у Кременчуці

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Вчора, 28 лютого, один з екіпажів патрульної поліції помітив, як автомобіль Daewoo Lanos здійснює обгін на перехресті вулиць Перемоги та Троїцької. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.









33-річний водій ігнорував вимогу поліцейських про зупинку та продовжував рух на великій швидкості вулицями Кременчука, неодноразово грубо порушуючи ПДР, чим наражав себе та інших учасників руху на небезпеку.





Врешті автомобіль зупинили. Водія відсторонено від керування. Під час перевірки документів інспектори встановили, що керманич позбавлений права керування, після чого водієві оголосили про виявлення у нього ознаки наркотичного сп’яніння.





Пройти освідування у медичному закладі чоловік відмовився у присутності двох свідків.





На водія склали відповідні адміністративні матеріали: ст. 130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП, ч. 4 ст. 126 (керування особою, яка позбавлена правом керування) КУпАП, ст. 122–2 (невиконання вимоги про зупинку) КУпАП.