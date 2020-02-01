Хто у Кременчуці найкраще читає вірші Тараса Шевченка

У Кременчуці визначили переможців у конкурсі на краще читання віршів Тараса Шевченка «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській» серед дітей віком від 6 до 17 років, який проходив у Будинку дитячої та юнацької творчості 27 лютого. Про це інформує пресслужба мерії міста.
Цього року на конкурс було подано 69 заявок, вони надходили від шкіл та закладів позашкільної освіти міста. Відповідно до конкурсного положення, роботи оцінювались за чотирма критеріями: артистичність, емоційність виконання та сценічна виразність голосу, оригінальність творчої манери, зовнішній вигляд виконавців.
Підсумки конкурсу підвели серед чотирьох вікових категорій учасників.
Діти та підлітки від 6 до 8 років (16 учасників):
Від 9 до 11 років (27 учасників):
Від 12 до 14 років (17 учасників):
Від 15 до 17 років (9 учасників):
Усі учасники отримали дипломи за участь, а переможці були нагороджені грамотами та цінними подарунками.