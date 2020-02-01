Хто у Кременчуці найкраще читає вірші Тараса Шевченка

Сегодня, 15:08 Просмотров: 447

У Кременчуці визначили переможців у конкурсі на краще читання віршів Тараса Шевченка «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській» серед дітей віком від 6 до 17 років, який проходив у Будинку дитячої та юнацької творчості 27 лютого. Про це інформує пресслужба мерії міста.









Цього року на конкурс було подано 69 заявок, вони надходили від шкіл та закладів позашкільної освіти міста. Відповідно до конкурсного положення, роботи оцінювались за чотирма критеріями: артистичність, емоційність виконання та сценічна виразність голосу, оригінальність творчої манери, зовнішній вигляд виконавців.





Підсумки конкурсу підвели серед чотирьох вікових категорій учасників.





Діти та підлітки від 6 до 8 років (16 учасників):

І місце – Михайло Ільїн, ліцей №4 «Кремінь»;

ІІ місце – Софія Галат, ЗОШ №8;

ІІІ місце – Єлизавета Горисюк, гімназія №18.

Від 9 до 11 років (27 учасників):

І місце – Валерія Костюк, ліцей №5 ім. Т.Г. Шевченка;

ІІ місце – Олеся Шарова, ЗОШ №3;

ІІІ місце – Катерина Кравченко, ЗОШ №8.

Від 12 до 14 років (17 учасників):

І місце – Єлизавета Левицька, ліцей №4 «Кремінь»;

ІІ місце – Юлія Єгорова, ліцей №5 ім. Т.Г. Шевченка;

ІІІ місце – Ліна Лесіна, ЗОШ №22.

Від 15 до 17 років (9 учасників):

І місце – Юлія Кобеляцька, ВПУ №7;

ІІ місце – Анастасія Мехеда, ліцей №5 ім. Т.Г. Шевченка;

ІІІ місце – Анжеліка Кучеренко, ліцей №4 «Кремінь».





Усі учасники отримали дипломи за участь, а переможці були нагороджені грамотами та цінними подарунками.