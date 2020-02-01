Кременчуг, Помощь военным

Автомобіль з гостинцями від кременчужан поїхав на передову до «Правого сектору»

Сегодня, 14:03 Просмотров: 95 Комментариев: 1

 

Військовим зібрали необхідні речі та смачні гостинці 

Кременчужани за тиждень зібрали допомогу бійцям «Правого сектору», які знаходяться в районі Авдіївки. За короткий термін у редакцію Видавничого дому «Приватна газета» небайдужі кременчужани та підприємці принесли гостинці, які необхідні військовим на передовій.  Бійцям відправили акумулятор, антифриз, цигарки, теплі шкарпетки, й ласощі, які асоціюються з домашнім затишком та теплом – печиво та ковбаски від кременчуцьких підприємств.


«Правосекам» збираємо гостинець на передову в Авдіївку


 


- Посилка ДУК ПС в Авдіївку зібрана, упакована і поїде на вихідних за місцем призначення. Живих грошей на мою карту зайшло 2.500 (за 1.000 грн Семена Лещинського куплено масло 10W40 дві баклажки + антифриз-концентрат), 1.500 піде на новий акумулятор (те чого не вистачає докладу з тумбочки:) Компанія "Лукас" відвантажила хлопцям такий собі нехилий піддон з печеньки-цукерками (окреме спасибі Людмила Боталова за сприяння). Миючі-чистячі та ін. - Олег Кузьменко, дяка! Компанія "Кременчук м'ясо" передала два нескромного ящики зі своєю продукцією. Сергій Луценко - мішок з модними шкарпетками, магазин "Бордо" - цигарки. Ті, хто кидав гроші - на скрині, спасибі всім - тримаємося бодрячком! :) Якщо раптом забув когось згадати, вибачте великодушно... - написав на своїй сторінці в фейсбук головний редактор «Телеграфу» Сергій Кулясов.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога помощь военным

Комментарии: 1

620
antikola:
Сегодня, 14:24

Интересно оптовички с маркетоптами тоже учавствовали? Или тут не почетно? Почетно нацгвардейцев кормить в санжарах...


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Помощь военным:

Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).

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