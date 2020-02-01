Автомобіль з гостинцями від кременчужан поїхав на передову до «Правого сектору»

Сегодня, 14:03 Просмотров: 95 Комментариев: 1

Кременчужани за тиждень зібрали допомогу бійцям «Правого сектору», які знаходяться в районі Авдіївки. За короткий термін у редакцію Видавничого дому «Приватна газета» небайдужі кременчужани та підприємці принесли гостинці, які необхідні військовим на передовій. Бійцям відправили акумулятор, антифриз, цигарки, теплі шкарпетки, й ласощі, які асоціюються з домашнім затишком та теплом – печиво та ковбаски від кременчуцьких підприємств.













- Посилка ДУК ПС в Авдіївку зібрана, упакована і поїде на вихідних за місцем призначення. Живих грошей на мою карту зайшло 2.500 (за 1.000 грн Семена Лещинського куплено масло 10W40 дві баклажки + антифриз-концентрат), 1.500 піде на новий акумулятор (те чого не вистачає докладу з тумбочки:) Компанія "Лукас" відвантажила хлопцям такий собі нехилий піддон з печеньки-цукерками (окреме спасибі Людмила Боталова за сприяння). Миючі-чистячі та ін. - Олег Кузьменко, дяка! Компанія "Кременчук м'ясо" передала два нескромного ящики зі своєю продукцією. Сергій Луценко - мішок з модними шкарпетками, магазин "Бордо" - цигарки. Ті, хто кидав гроші - на скрині, спасибі всім - тримаємося бодрячком! :) Якщо раптом забув когось згадати, вибачте великодушно... - написав на своїй сторінці в фейсбук головний редактор «Телеграфу» Сергій Кулясов.



