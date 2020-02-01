Автомобіль з гостинцями від кременчужан поїхав на передову до «Правого сектору»

Кременчужани за тиждень зібрали допомогу бійцям «Правого сектору», які знаходяться в районі Авдіївки. За короткий термін у редакцію Видавничого дому «Приватна газета» небайдужі кременчужани та підприємці принесли гостинці, які необхідні військовим на передовій. Бійцям відправили акумулятор, антифриз, цигарки, теплі шкарпетки, й ласощі, які асоціюються з домашнім затишком та теплом – печиво та ковбаски від кременчуцьких підприємств.
Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).