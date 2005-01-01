Происшествия

Двох дівчаток госпіталізували з ураженням мозку

Сегодня, 13:15 Просмотров: 1 232 Комментариев: 1

Обставини події встановлюються

Вчора, 28 лютого, до Семенівської ЦРЛ госпіталізували двох неповнолітніх. Про це повідомляє начальник  управління з питань цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації Віктор Стеблянко.


14-річна дівчина госпіталізована з попереднім діагноз: токсична енцефалопатія (ураження головного мозку) тяжкого ступеня, алкогольна кома І-ІІ ступеня. Стан здоров’я дівчини – тяжкий.


15-річній дівчині встановили попередній діагноз "токсична енцефалопатія середнього ступеня". Стан здоров’я дівчини – середньої тяжкості.


Обставини події встановлюються.

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Автор: Альона Душенко
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Комментарии: 1

620
antikola:
Сегодня, 14:27

Ого....


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