Двох дівчаток госпіталізували з ураженням мозку

Сегодня, 13:15 Просмотров: 1 232 Комментариев: 1

Вчора, 28 лютого, до Семенівської ЦРЛ госпіталізували двох неповнолітніх. Про це повідомляє начальник управління з питань цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації Віктор Стеблянко.





14-річна дівчина госпіталізована з попереднім діагноз: токсична енцефалопатія (ураження головного мозку) тяжкого ступеня, алкогольна кома І-ІІ ступеня. Стан здоров’я дівчини – тяжкий.





15-річній дівчині встановили попередній діагноз "токсична енцефалопатія середнього ступеня". Стан здоров’я дівчини – середньої тяжкості.





Обставини події встановлюються.