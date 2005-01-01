На Полтавщині разову грошову допомогу до 5 травня отримають 46 тисяч осіб

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На Полтавщині разову грошову допомогу до 5 травня отримають 46 тисяч осіб, повідомила директор Департаменту соціального захисту населення Полтавської ОДА Людмила Корнієнко.





Розміри грошової допомоги затверджені Постановою Кабміну від 19 лютого 2020 року №112 «Деякі питання виплати у 2020 році разової грошової допомоги, передбаченої законами України «про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «про жертв нацистських переслідувань»:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

– I група – 4 120 гривень;

– II група – 3 640 гривень;

– III група – 3 160 гривень;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, – 1 390 гривень;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4 120 гривень;

членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 900 гривень;

учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 570 гривень.

Звертатися з питань виплати допомоги чи подавати будь-які документи до управлінь соціального захисту населення не потрібно. Виплата буде проведена у визначений законодавством термін – до 5 травня через відділення поштового зв’язку за місцем проживання або банківські установи (для пенсіонерів у спосіб отримання пенсії).