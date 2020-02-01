У Кременчуці відзначать Фіолетовий день: беріть участь, вигравайте приз!

Сегодня, 14:04 Просмотров: 752 Комментариев: 1

До Міжнародного фіолетового дня у Кременчуці запускають кампанію Фіолетові двері 2020 (The Purple Door 2020). Ми запрошуємо вчителів, батьків, учнів та школи взяти у ній участь для підвищення обізнаності щодо епілепсії.









З 1 по 26 березня 2020 року прикрасьте двері! Фото прикрашених дверей виставте у соцмережах, заробляйте на них «лайки», а посилання на ці розміщені фото надайте редакції «Кременчуцького Телеграфа» на пошту telegraf.in.ua@gmail.com.





Якщо ви не можете прикрасити двері у вашій школі, подумайте про використання дошки оголошень або кольорової крейди на класній дошці.

За їхньою згодою, переможцям на їхню електронну адресу буде надіслано книжку українською мовою про шкільні пригоди.





Якщо школа планує кольорові дні, не забувайте про фіолетовий колір! Класні керівники, батьківські комітети, повідомляйте про ваші цікаві заходи!





Координатор – Володимир Пархоменко, телефон: (067) 915-41-06









Зразок прикраси













*Що треба знати про епілепсію

26 березня — «Фіолетовий день», або Всесвітній день обізнаності про епілепсію. Його започатковано 2008 р. для розвінчання міфів та привернення уваги до хворих на цю недугу.

Ще у Давній Греції та Римі епілепсію пов’язували з чарівництвом і називали священною хворобою. Гіппократ написав трактат «Про священну хворобу», у якому стверджував, що напади провокуються погодними умовами, зокрема — сонцем, вітрами та холодом. У середні віки епілепсії боялися, як невиліковної хвороби, що передається через подих хворого під час нападу. Водночас перед нею схилялися, позаяк багато видатних людей, святі й пророки хворіли на епілепсію.





У наші дні епілепсія — це досить поширене захворювання. За даними ВООЗ, у світі близько 50 млн осіб страждають на епілепсію. За оцінками фахівців, частка населення з активною формою епілепсії (тобто з регулярними нападами чи потребою в лікуванні) наразі становить 4–10 на 1 000 осіб. Однак результати деяких досліджень у країнах з низьким і середнім рівнем доходу свідчать, що ця частка може бути значно вищою — від 7 до 14 на 1 000 осіб.





В Україні на початку 2018 р. було зареєстровано 52 482 хворих на епілепсію (0,12% від загальної кількості населення), що відповідає рівню захворюваності 123,7 на 100 000 осіб.





Головною особливістю епілепсії є те, що напади практично завжди несподівані для самого хворого і часто шокують інших присутніх. Судоми можуть початися у незнайомої вам людини в будь-якому місці, наприклад, на зупинці, у транспорті, спортивному залі, магазині. Але саме від дій тих, хто опинився поряд, залежить безпека хворого під час епілептичного нападу. Правильно надана перша домедична допомога може вберегти хворого від травм, ба навіть зберегти йому життя.





Можливо, ви врятуєте чиєсь життя завдяки своїм знанням. Тому послідовність дій із надання домедичної допомоги постраждалим під час судом (епілепсії) варто знати кожному:

переконатися у відсутності небезпеки;

викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;

надавати домедичну допомогу на місці випадку, крім ситуацій, коли місце є небезпечним;

подивитися на годинник і зафіксувати час від початку до кінця активних судом;

не намагатися силоміць стримувати судомні рухи постраждалого;

вкласти постраждалого на рівну поверхню, підкласти під його голову м’які речі з метою запобігання травм голови;

розстебнути одяг постраждалого;

повернути постраждалого на бік для запобігання потрапляння до верхніх дихальних шляхів слини, крові тощо;

не слід розкривати рот у постраждалого за допомогою підручних засобів;

не потрібно силоміць вливати рідину чи будь-які ліки до рота постраждалого під час судом;

після припинення судом оглянути постраждалого, визначити наявність свідомості і дихання, за відсутності дихання розпочати серцево-легеневу реанімацію;

забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;

у разі погіршення стану постраждалого до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги повторно зателефонувати диспетчеру екстреної медичної допомоги.





*(Центр громадського здоров’я при МОЗ України – ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ЕПІЛЕПСІЮ )