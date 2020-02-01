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Подвійна боксерська бійка відбулася на льоду в матчі «Кременчук» - «Крижані Вовки»

Сегодня, 10:02 Просмотров: 272 Комментариев: 1

 

У боях один на один зійшлися Григорян і Жигалов, а також Бойових і Мкртчян

Далеко не в перший раз столичні «Крижані Вовки», незважаючи на кількість пропущених шайб, влаштовують на льоду справжнє боксерське шоу. Наприклад, вчора проти «Кременчука» хокеїсти влаштували відразу два очних боксерських поєдинки.


ХК «Кременчук» виграв регулярний чемпіонат Української хокейної ліги


Спочатку, після 11 закинутої шайби, силами помірятися вирішили захисники Давид Григорян і Микита Жигалов, бій яких спалахнув на екваторі другого періоду. А відразу після того, як судді розняли хокеїстів, свою суперечку кулаками вирішили Олександр Бойових і Валерій Мкртчян.


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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Вовки

Комментарии: 1

132
cheh_a:
Сегодня, 11:32

Ахеренный спорт-2 в 1


0
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