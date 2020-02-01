«Половину вартості реконструкції стадіону зголосився надати Кременчук»: голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов
Сегодня, 10:34
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Про це очільник області повідомив на прес-конференції
На прес-конференції присвяченій 100 дням роботи очільника області Олега Синєгубова підняли питання реконструкції стадіону «Кредмаш» у Кременчуці.
- Це комплексний проєкт. Його загальна вартість близько 160 млн грн. Ми його розбили на декілька черг. Перша черга коштує близько 50-60 млн грн. З них половину чи навіть більше зголосилося надати місто, - зазначив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, щодо фінансування реконструкції також планують залучити кошти державного та обласного бюджетів.