Кременчуг, Спорт, Кременчуг

«Половину вартості реконструкції стадіону зголосився надати Кременчук»: голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов

Сегодня, 10:34 Просмотров: 319 Комментариев: 1

 

Про це очільник області повідомив на прес-конференції

На прес-конференції присвяченій 100 дням роботи очільника області Олега Синєгубова підняли питання реконструкції стадіону «Кредмаш» у Кременчуці.


- Це комплексний проєкт. Його загальна вартість близько 160 млн грн. Ми його розбили на декілька черг. Перша черга коштує близько 50-60 млн грн. З них половину чи навіть більше зголосилося надати місто, - зазначив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.


Нагадаємо, щодо фінансування реконструкції також планують залучити кошти державного та обласного бюджетів.


Реконструкція стадіону «Кредмаш» на перегляді ДФРР на фінансування з держбюджету

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Автор: Альона Душенко
Теги: стадіон реконструкція

Комментарии: 1

1 677
DNIWE:
Сегодня, 10:48

та понятное дело - это ж сколько можно освоить


+2
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