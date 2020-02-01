«Половину вартості реконструкції стадіону зголосився надати Кременчук»: голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов

Сегодня, 10:34 Просмотров: 319 Комментариев: 1

На прес-конференції присвяченій 100 дням роботи очільника області Олега Синєгубова підняли питання реконструкції стадіону «Кредмаш» у Кременчуці.





- Це комплексний проєкт. Його загальна вартість близько 160 млн грн. Ми його розбили на декілька черг. Перша черга коштує близько 50-60 млн грн. З них половину чи навіть більше зголосилося надати місто, - зазначив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.





Нагадаємо, щодо фінансування реконструкції також планують залучити кошти державного та обласного бюджетів.



