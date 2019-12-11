Реконструкція стадіону «Кредмаш» на перегляді ДФРР на фінансування з держбюджету

Міністерство регіонального розвитку оприлюднив загальний рейтинговий список проєктів, які можуть реалізувати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2020 році. У списку, за підсумками голосування у Полтаві, найбільший бал отримав проєкт реконструкції стадіону на Гагаріна у Кременчуці (стадіон «Кредмаш»).
Напередодні Нового року на апаратній нараді у голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова звучала інформація, що Полтавська область орієнтовано отримає від ДФРР (Державного фонду регіонального розвитку) 200 млн грн.
Список проєктів сформували та направили у Міністерство розвитку громад та території України. У Міністерстві відбудеться ще одна комісія, яка розподіляє фінансування по регіонах й визначиться, які проєкти реалізовуватимуть за кошти ДФРР.
Троє проєктів реконструкції та будівництва мають перехідні проєкти, тому їх не оцінювали. Ще один затверджений проєкт в рамках Всеукраїнського громадського бюджету - Впровадження сучасних інформаційних технологій для створення безпечного середовища громади Кременчука. Далі йдуть проєкти по рейтингу. Першим проєктом, який набрав найбільшу кількість балів – реконструкція стадіону на вул. Гагаріна у Кременчуці.
За словами тоді ще директора Департаменту економіки Інни Іщенко, можливо реалізують проєкти до 19 пункту, а саме - дитячого садочку «Теремок» у Лохвиці.
|№
|Назва проєкту
|Рейтингова середня оцінка проекту
|1
|Реконструкція спортивного залу з добудовою побутових приміщень Демидівської ЗОШ І-ІІІ ступеня Решетилівської районної ради село Демидівка, вулиця Перемоги, 118 Решетилівського району. Коригування
|перехідні проекти, які не оцінювалися
|2
|Будівництво центру надання адміністративних послуг в м. Полтава. Коригування
|3
|Будівництво шкільного спортивного залу Ромоданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по вул. Шевченка, 5 в смт. Ромодан Миргородського району. Коригування
|4
|Реконструкція комунального стадіону по вул. Гагаріна, 26-а в м. Кременчук. І черга
|89
|5
|Реконструкція існуючого гаража під підземний паркінг КУ «Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по вул. Миколи Дмітрієва, 6 м. Полтава. Коригування
|85
|6
|Впровадження сучасних інформаційних технологій для створення безпечного середовища громади Кременчука
|83
|7
|Будівництво велосипедних доріжок по вулиці Гоголя в місті Миргороді (коригування)
|82
|8
|Реконструкція Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 по вул. Олександрівській, 8/2 (колишня вулиця П. Слинька) в м. Лубни з термомодернізацією будівлі. Коригування.
|79
|9
|Реконструкція Комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради» по вул. Миколи Дмитрієва, 7а в м. Полтаві з добудовою радіологічного відділення і лабораторії радіонуклідної діагностики
|79
|10
|Реконструкція будівлі школи під дошкільно-навчальний заклад за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Піщане Кременчуцького району,. Коригування
|78
|11
|Реставрація Полтавської обласної філармонії по вул. Гоголя, 10 в м. Полтава (будинок колишньої хоральної синагоги)
|76
|12
|Реконструкція будівлі школи під дошкільно-навчальний заклад за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Піщане Кременчуцького району Полтавської області. Коригування
|76
|13
|Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району. (Блок А). Коригування
|73
|14
|Термомодернізація та реконструкція системи опалення Новосанжарського дитячого будинку-інтернату в смт Нові Санжари
|73
|15
|Реконструкція стадіону в с.Бутенки Кобеляцького району (Удосконалення спортивної інфраструктури громади)
|71
|16
|Будівництво басейну розташованого за адресою вул. Гоголя, 175 в м. Миргород
|70
|17
|Реконструкція Лубенського дошкільного навчального закладу № 9 «Берізка» по вул. Метеорологічній, 24/2 в м. Лубни з термомодернізацією будівель. Коригування.
|69
|18
|Реконструкція будівлі з проведенням комплексної термомодернізації та створення нового освітнього простору опорного закладу «Мартинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Карлівської районної ради»
|68
|19
|Реконструкція основної будівлі ДНЗ № 1 «Теремок» (впровадження енергозберігаючих технологій по утепленню фасаду, реконструкція даху та влаштування автономного опалення) по вул. Героїв України, 49а в м. Лохвиця
|64
|20
|Реконструкція навчального корпусу ДНЗ «Полтавський центр професійно-технічної освіти» по вул. Геннадія Біліченка 27, в с. Щербані Полтавського району
|59
|21
|Центр громадської безпеки Білоцерківської сільської ради Великобагачанського району.
|50
|22
|Створення нового освітнього простору шляхом покращення матеріально-технічної бази за стандартами Нової української школи (НУШ) в Опішнянському опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (18 комплектів інтерактивних комплексів)
|49
|23
|Реконструкція теплових мереж кварталу 176 у м. Кременчуці
|46
|24
|Реконструкція території комунального закладу Полтавського міського парку культури та відпочинку «Перемога» на просп. Першотравневому, 20 (в межах просп. Першотравневого та вулиць Південної, Нижньомлинської, Садової) у м. Полтава
|44
|25
|Розвиток та удосконалення первинної медичної допомоги населенню на території Засульської сільської ради (придбання пересувної медичної амбулаторії з медичним обладнанням)
|43
|26
|Реконструкція невпорядкованого сміттєзвалища у полігон твердих побутових відходів у м. Карлівка
|43
|27
|Будівництво Лубенського дошкільного навчального закладу комбінованого типу для дітей з проблемами опорно-рухового апарату та вадами мовлення на 12 груп по вул. Ватутіна, 39 в м. Лубни
|42
|28
|Реконструкція будівлі медпункту дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району
|41
|29
|Реконструкція двоповерхового корпусу під готель дитячого оздоровчого табору «Маяк» в с. Головач Полтавського району
|41
|30
|Будівництво пожежного депо по вул. Соборній, 1б в селі Римарівка Гадяцького району
|40
|31
|Будівництво полігону твердих побутових відходів для с. Засулля Лубенського району (коригування)
|39
|32
|Реконструкція спального корпусу № 3 дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району. Коригування
|38
|33
|Створення обслуговуючого енергетичного кооперативу «Благоустрій-Енергія» у сільській місцевості Шишацької об’єднаної територіальної громади
|38
|34
|Реконструкція будівель стаціонару (літ. «А») та госпблоку (літ. «Б, В») «Шкіряно-венерологічного диспансеру» під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою: вул. І. Приходька, 5, м. Кременчук, Полтавська область
|38
|35
|Реконструкція приміщення міського будинку культури в молодіжно-спортивний центр по вул. Полтавський шлях, 4 м. Глобине
|38
|36
|Термомодернізація будівлі та реконструкція системи теплопостачання головного корпусу Гадяцького геріатричного будинку-інтернату за адресою вул. Тельмана, 8, в м.Гадяч
|38
|37
|Реконструкція території прилеглої до адмінбудівлі вул. Соборності, 45 з реалізацією концептуального проекту «Територія Майдану»
|37
|38
|Реконструкція спального корпусу № 1 дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району. Коригування
|37
|39
|Реконструкція спального корпусу № 4 дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району. Коригування
|37
|40
|Реконструкція приміщень приймального відділення будівлі центрального корпусу КНП «Карлівська центральна районна лікарня імені Л.В. Радевича» за адресою м. Карлівка, вул. Радевича, 2
|37
|41
|Реконструкція будівлі літнього павільйону дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району
|37
|42
|Реконструкція нежитлової будівлі кінотеатру під центр дозвілля за адресою: вул. Незалежності, 38/1 в смт Семенівка, Семенівського району. Коригування
|37
|43
|Реконструкція першої нитки водогону від насосної станції другого водопідйому до насосної станції третього водопідйому у місті Горішні Плавні
|36
|44
|Реконструкція спального корпусу № 2 дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району. Коригування
|36
|45
|Капітальне будівництво водопостачання населених пунктів Пришибської сільської ради Кременчуцького району
|36
|46
|Сучасна містобудівна документація, актуальні межі в с. Омельник Омельницької сільської ради Кременчуцького району — запорука сталого розвитку Омельницької об’єднаної територіальної громади
|36
|47
|Впровадження системи розподільного збору твердих побутових відходів шляхом придбання техніки та обладнання для збору та вивезення твердих побутових відходів Майбородівському комунальному підприємству Новознам’янської сільської ради
|36
|48
|Будівництво спортивного майданчику дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова 1Б в с. Головач Полтавського району
|35
|49
|Будівництво напірного колектору та реконструкція мережі водовідведення в м. Пирятин
|35
|50
|Будівництво слабкострумних мереж та зовнішнього освітлення дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова 1Б в с. Головач Полтавського району
|35
|51
|Забезпечення екологічним транспортом комунальне підприємство «Карлівка Новатор»
|35
|52
|Створення нового освітнього округу шляхом покращення матеріально-технічної бази Кошманівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад» Машівської районної ради
|35
|53
|Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 по вул. І. Білика, 4 у м. Миргород
|34
|54
|Реконструкція котельні дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова 1Б в с. Головач Полтавського району
|33
|55
|Капітальний ремонт проїзної частини дороги вулиці Монастирська в м. Лубни
|33
|56
|Створення належних умов для надання екстреної медичної допомоги населенню Гадяцького району шляхом закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги для КНП «Гадяцька ЦРЛ»
|33
|57
|Розвиток дорожньо-ремонтного пункту Козельщинської селищної ради
|33
|58
|Реконструкція будівлі бібліотеки під громадський центр дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району
|33
|59
|Капітальний ремонт опорного закладу «Яреськівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Ф.П.Борідька Шишацької районної ради» з облаштування нового освітнього простору, вул. Миру, 1 в с.Яреськи Шишацького району
|32
|60
|Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 по вул. Гоголя, 173/2 у м. Миргород
|32
|61
|Розробка містобудівної документації населених пунктів Чорнухинської об’єднаної територіальної громади: сіл Білоусівка, Галяве, Кізлівка, Ковалі, Харсіки та смт Чорнухи
|31
|62
|Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Вишняківського будинку-інтернату в с. Вишняки Хорольського району
|30
|63
|Реконструкція гуртожитку ДНЗ «Полтавський центр професійно-технічної освіти» по вул. Геннадія Біліченка 27, в с. Щербані Полтавського району
|29
|64
|Придбання шкільного спеціалізованого автобусу для перевезення школярів, в тому числі школярів з обмеженою здатністю до пересування, для відділу освіти, сім’ї молоді та спорту виконавчого комітету Новознам’янської сільської ради Кременчуцького району Полтав
|29
|65
|Капітальний ремонт пішохідних доріжок комунального закладу «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Супутник» в с. Михайлівка Диканського району (коригування)
|29
|66
|Реконструкція системи газопостачання в Білецьківському НВК в с. Білецьківка Кременчуцького району
|28
|67
|Реконструкція навісу (сцени) дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова 1Б в с. Головач Полтавського району
|28
|68
|Виготовлення генерального плану території Кам’янопотоківської сільської ради
|25
|69
|Придбання ендоскопічного обладнання для Комунального некомерційного закладу «Великобагачанська центральна районна лікарня» Великобагачанського району
|24
|70
|Реконструкція актової зали Полтавського коледжу нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка в Студентський центр з патріотичного та естетичного виховання молоді із впровадженням енергозберігаючих заходів
|23
|71
|Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Приморській від автодороги О 1711139/Н-08/ — Максимівка до буд. № 83 в с. Максимівка Кременчуцького району
|22
|72
|Поліпшення матеріально-технічного забезпечення КСП «Турбота» в рамках співробітництва територіальних громад
|21
Напередодні нового року мер Кременчука Віталій Малецький озвучив, що є домовленості про будівництво стадіону у Кременчуці (реконструкції стадіону Кредмаш). Кошти залучили з обласного та державного бюджетів в рамках урядової програми «Плюс 100 шкіл, 100 садочків та 100 стадіонів». На будівництво мали спрямувати 20 мільйонів, з яких: 10 млн грн - державний бюджет, ще 10 млн грн – обласний.
Під час прийняття обласного бюджету стало відомо, що ніяких коштів на реконструкцію стадіону не передбачено. Ми направили запит до Полтавської ОДА, адже крім стадіону в програмі «Плюс 100 шкіл, 100 садочків та 100 стадіонів» була озвучена реконструкція школи у селі Піщане та будівництво спорткомплексу у Пришибі Кременчуцького району.
Проєкт реконструкції стадіону на вул. Гагаріна наврядчи ми побачимо найближчим часом. Футбольний клуб «Кремінь» уклад додаткову угоду з «Інститут Градпроект», який займається розробкою проєкту реконструкції стадіону. Згідно з документом, додаткову угоду уклали аж до 31 серпня 2020 року. Це не перша угода, яка передбачає відстрочку представлення проєкту реконструкції стадіону.
Також клуб продовжив договір щодо розроблення проєкту реконструкції стадіону «Кремінь-Арена».