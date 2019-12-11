Реконструкція стадіону «Кредмаш» на перегляді ДФРР на фінансування з держбюджету

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У списку ще кілька об’єктів з Кременчука та Кременчуцького району

Міністерство регіонального розвитку оприлюднив загальний рейтинговий список проєктів , які можуть реалізувати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2020 році. У списку, за підсумками голосування у Полтаві, найбільший бал отримав проєкт реконструкції стадіону на Гагаріна у Кременчуці (стадіон «Кредмаш»).









Напередодні Нового року на апаратній нараді у голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова звучала інформація, що Полтавська область орієнтовано отримає від ДФРР (Державного фонду регіонального розвитку) 200 млн грн.





Список проєктів сформували та направили у Міністерство розвитку громад та території України. У Міністерстві відбудеться ще одна комісія, яка розподіляє фінансування по регіонах й визначиться, які проєкти реалізовуватимуть за кошти ДФРР.

Троє проєктів реконструкції та будівництва мають перехідні проєкти, тому їх не оцінювали. Ще один затверджений проєкт в рамках Всеукраїнського громадського бюджету - Впровадження сучасних інформаційних технологій для створення безпечного середовища громади Кременчука. Далі йдуть проєкти по рейтингу. Першим проєктом, який набрав найбільшу кількість балів – реконструкція стадіону на вул. Гагаріна у Кременчуці.

За словами тоді ще директора Департаменту економіки Інни Іщенко, можливо реалізують проєкти до 19 пункту, а саме - дитячого садочку «Теремок» у Лохвиці.

№ Назва проєкту Рейтингова середня оцінка проекту 1 Реконструкція спортивного залу з добудовою побутових приміщень Демидівської ЗОШ І-ІІІ ступеня Решетилівської районної ради село Демидівка, вулиця Перемоги, 118 Решетилівського району. Коригування перехідні проекти, які не оцінювалися 2 Будівництво центру надання адміністративних послуг в м. Полтава. Коригування 3 Будівництво шкільного спортивного залу Ромоданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по вул. Шевченка, 5 в смт. Ромодан Миргородського району. Коригування 4 Реконструкція комунального стадіону по вул. Гагаріна, 26-а в м. Кременчук. І черга 89 5 Реконструкція існуючого гаража під підземний паркінг КУ «Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по вул. Миколи Дмітрієва, 6 м. Полтава. Коригування 85 6 Впровадження сучасних інформаційних технологій для створення безпечного середовища громади Кременчука 83 7 Будівництво велосипедних доріжок по вулиці Гоголя в місті Миргороді (коригування) 82 8 Реконструкція Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 по вул. Олександрівській, 8/2 (колишня вулиця П. Слинька) в м. Лубни з термомодернізацією будівлі. Коригування. 79 9 Реконструкція Комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради» по вул. Миколи Дмитрієва, 7а в м. Полтаві з добудовою радіологічного відділення і лабораторії радіонуклідної діагностики 79 10 Реконструкція будівлі школи під дошкільно-навчальний заклад за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Піщане Кременчуцького району,. Коригування 78 11 Реставрація Полтавської обласної філармонії по вул. Гоголя, 10 в м. Полтава (будинок колишньої хоральної синагоги) 76 12 Реконструкція будівлі школи під дошкільно-навчальний заклад за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Піщане Кременчуцького району Полтавської області. Коригування 76 13 Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району. (Блок А). Коригування 73 14 Термомодернізація та реконструкція системи опалення Новосанжарського дитячого будинку-інтернату в смт Нові Санжари 73 15 Реконструкція стадіону в с.Бутенки Кобеляцького району (Удосконалення спортивної інфраструктури громади) 71 16 Будівництво басейну розташованого за адресою вул. Гоголя, 175 в м. Миргород 70 17 Реконструкція Лубенського дошкільного навчального закладу № 9 «Берізка» по вул. Метеорологічній, 24/2 в м. Лубни з термомодернізацією будівель. Коригування. 69 18 Реконструкція будівлі з проведенням комплексної термомодернізації та створення нового освітнього простору опорного закладу «Мартинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Карлівської районної ради» 68 19 Реконструкція основної будівлі ДНЗ № 1 «Теремок» (впровадження енергозберігаючих технологій по утепленню фасаду, реконструкція даху та влаштування автономного опалення) по вул. Героїв України, 49а в м. Лохвиця 64 20 Реконструкція навчального корпусу ДНЗ «Полтавський центр професійно-технічної освіти» по вул. Геннадія Біліченка 27, в с. Щербані Полтавського району 59 21 Центр громадської безпеки Білоцерківської сільської ради Великобагачанського району. 50 22 Створення нового освітнього простору шляхом покращення матеріально-технічної бази за стандартами Нової української школи (НУШ) в Опішнянському опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (18 комплектів інтерактивних комплексів) 49 23 Реконструкція теплових мереж кварталу 176 у м. Кременчуці 46 24 Реконструкція території комунального закладу Полтавського міського парку культури та відпочинку «Перемога» на просп. Першотравневому, 20 (в межах просп. Першотравневого та вулиць Південної, Нижньомлинської, Садової) у м. Полтава 44 25 Розвиток та удосконалення первинної медичної допомоги населенню на території Засульської сільської ради (придбання пересувної медичної амбулаторії з медичним обладнанням) 43 26 Реконструкція невпорядкованого сміттєзвалища у полігон твердих побутових відходів у м. Карлівка 43 27 Будівництво Лубенського дошкільного навчального закладу комбінованого типу для дітей з проблемами опорно-рухового апарату та вадами мовлення на 12 груп по вул. Ватутіна, 39 в м. Лубни 42 28 Реконструкція будівлі медпункту дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району 41 29 Реконструкція двоповерхового корпусу під готель дитячого оздоровчого табору «Маяк» в с. Головач Полтавського району 41 30 Будівництво пожежного депо по вул. Соборній, 1б в селі Римарівка Гадяцького району 40 31 Будівництво полігону твердих побутових відходів для с. Засулля Лубенського району (коригування) 39 32 Реконструкція спального корпусу № 3 дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району. Коригування 38 33 Створення обслуговуючого енергетичного кооперативу «Благоустрій-Енергія» у сільській місцевості Шишацької об’єднаної територіальної громади 38 34 Реконструкція будівель стаціонару (літ. «А») та госпблоку (літ. «Б, В») «Шкіряно-венерологічного диспансеру» під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою: вул. І. Приходька, 5, м. Кременчук, Полтавська область 38 35 Реконструкція приміщення міського будинку культури в молодіжно-спортивний центр по вул. Полтавський шлях, 4 м. Глобине 38 36 Термомодернізація будівлі та реконструкція системи теплопостачання головного корпусу Гадяцького геріатричного будинку-інтернату за адресою вул. Тельмана, 8, в м.Гадяч 38 37 Реконструкція території прилеглої до адмінбудівлі вул. Соборності, 45 з реалізацією концептуального проекту «Територія Майдану» 37 38 Реконструкція спального корпусу № 1 дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району. Коригування 37 39 Реконструкція спального корпусу № 4 дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району. Коригування 37 40 Реконструкція приміщень приймального відділення будівлі центрального корпусу КНП «Карлівська центральна районна лікарня імені Л.В. Радевича» за адресою м. Карлівка, вул. Радевича, 2 37 41 Реконструкція будівлі літнього павільйону дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району 37 42 Реконструкція нежитлової будівлі кінотеатру під центр дозвілля за адресою: вул. Незалежності, 38/1 в смт Семенівка, Семенівського району. Коригування 37 43 Реконструкція першої нитки водогону від насосної станції другого водопідйому до насосної станції третього водопідйому у місті Горішні Плавні 36 44 Реконструкція спального корпусу № 2 дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району. Коригування 36 45 Капітальне будівництво водопостачання населених пунктів Пришибської сільської ради Кременчуцького району 36 46 Сучасна містобудівна документація, актуальні межі в с. Омельник Омельницької сільської ради Кременчуцького району — запорука сталого розвитку Омельницької об’єднаної територіальної громади 36 47 Впровадження системи розподільного збору твердих побутових відходів шляхом придбання техніки та обладнання для збору та вивезення твердих побутових відходів Майбородівському комунальному підприємству Новознам’янської сільської ради 36 48 Будівництво спортивного майданчику дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова 1Б в с. Головач Полтавського району 35 49 Будівництво напірного колектору та реконструкція мережі водовідведення в м. Пирятин 35 50 Будівництво слабкострумних мереж та зовнішнього освітлення дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова 1Б в с. Головач Полтавського району 35 51 Забезпечення екологічним транспортом комунальне підприємство «Карлівка Новатор» 35 52 Створення нового освітнього округу шляхом покращення матеріально-технічної бази Кошманівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад» Машівської районної ради 35 53 Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 по вул. І. Білика, 4 у м. Миргород 34 54 Реконструкція котельні дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова 1Б в с. Головач Полтавського району 33 55 Капітальний ремонт проїзної частини дороги вулиці Монастирська в м. Лубни 33 56 Створення належних умов для надання екстреної медичної допомоги населенню Гадяцького району шляхом закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги для КНП «Гадяцька ЦРЛ» 33 57 Розвиток дорожньо-ремонтного пункту Козельщинської селищної ради 33 58 Реконструкція будівлі бібліотеки під громадський центр дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району 33 59 Капітальний ремонт опорного закладу «Яреськівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Ф.П.Борідька Шишацької районної ради» з облаштування нового освітнього простору, вул. Миру, 1 в с.Яреськи Шишацького району 32 60 Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 по вул. Гоголя, 173/2 у м. Миргород 32 61 Розробка містобудівної документації населених пунктів Чорнухинської об’єднаної територіальної громади: сіл Білоусівка, Галяве, Кізлівка, Ковалі, Харсіки та смт Чорнухи 31 62 Термомодернізація та реконструкція системи опалення будівлі Вишняківського будинку-інтернату в с. Вишняки Хорольського району 30 63 Реконструкція гуртожитку ДНЗ «Полтавський центр професійно-технічної освіти» по вул. Геннадія Біліченка 27, в с. Щербані Полтавського району 29 64 Придбання шкільного спеціалізованого автобусу для перевезення школярів, в тому числі школярів з обмеженою здатністю до пересування, для відділу освіти, сім’ї молоді та спорту виконавчого комітету Новознам’янської сільської ради Кременчуцького району Полтав 29 65 Капітальний ремонт пішохідних доріжок комунального закладу «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Супутник» в с. Михайлівка Диканського району (коригування) 29 66 Реконструкція системи газопостачання в Білецьківському НВК в с. Білецьківка Кременчуцького району 28 67 Реконструкція навісу (сцени) дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова 1Б в с. Головач Полтавського району 28 68 Виготовлення генерального плану території Кам’янопотоківської сільської ради 25 69 Придбання ендоскопічного обладнання для Комунального некомерційного закладу «Великобагачанська центральна районна лікарня» Великобагачанського району 24 70 Реконструкція актової зали Полтавського коледжу нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка в Студентський центр з патріотичного та естетичного виховання молоді із впровадженням енергозберігаючих заходів 23 71 Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Приморській від автодороги О 1711139/Н-08/ — Максимівка до буд. № 83 в с. Максимівка Кременчуцького району 22 72 Поліпшення матеріально-технічного забезпечення КСП «Турбота» в рамках співробітництва територіальних громад 21





Що із співфінансуванням з обласного бюджету





Напередодні нового року мер Кременчука Віталій Малецький озвучив, що є домовленості про будівництво стадіону у Кременчуці (реконструкції стадіону Кредмаш). Кошти залучили з обласного та державного бюджетів в рамках урядової програми «Плюс 100 шкіл, 100 садочків та 100 стадіонів». На будівництво мали спрямувати 20 мільйонів, з яких: 10 млн грн - державний бюджет, ще 10 млн грн – обласний.









Під час прийняття обласного бюджету стало відомо, що ніяких коштів на реконструкцію стадіону не передбачено. Ми направили запит до Полтавської ОДА, адже крім стадіону в програмі «Плюс 100 шкіл, 100 садочків та 100 стадіонів» була озвучена реконструкція школи у селі Піщане та будівництво спорткомплексу у Пришибі Кременчуцького району.





- Станом на 15 січня 2020 року бюджетні асигнування на об'єкти: реконструкція будівлі школи під дошкільно-навчальний заклад за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Піщане Кременчуцького району; реконструкція комунального стадіону по вул. Гагаріна, 26-а в Кременчуці, І черга; нове будівництво спортивного комплексу з стадіоном, адміністративною будівлею по вул Центральній в с. Пришиб Кременчуцького району І черга, не виділялись - відповіли у Департаменті будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації.





До осені продовжили розроблення проєктів реконструкції стадіонів





Проєкт реконструкції стадіону на вул. Гагаріна наврядчи ми побачимо найближчим часом. Футбольний клуб «Кремінь» уклад додаткову угоду з «Інститут Градпроект», який займається розробкою проєкту реконструкції стадіону. Згідно з документом, додаткову угоду уклали аж до 31 серпня 2020 року. Це не перша угода, яка передбачає відстрочку представлення проєкту реконструкції стадіону.









Також клуб продовжив договір щодо розроблення проєкту реконструкції стадіону «Кремінь-Арена».







