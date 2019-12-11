Винесли всуху: будівництво стадіону у Кременчуці Полтавська обласна рада навіть не розглядала

Полтавська область в новий рік входить з бюджетом без закладених коштів на будівництво стадіону у Кременчуці. Сьогодні, 19 грудня, 73 депутати Полтавської обласної ради проголосували за обласний бюджет на 2020 рік.
Перед сесією Полтавської обласної ради мер Кременчука Віталій Малецький озвучив, що є домовленості про будівництво стадіону у Кременчуці (реконструкції стадіону Кредмаш). Кошти залучили з обласного та державного бюджетів в рамках урядової програми. Програму “плюс 100 шкіл, 100 садочків та 100 стадіонів” для розбудови соціальної інфраструктури ще на початку листопада озвучив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
У бюджеті Полтавської області у графі будівництво споруд, установ закладів фізичної культури і спорту була зазначена цифра 10 млн грн. Ці кошти якраз вписувалися у реконструкцію стадіону у Кременчуці, проте після прийняття бюджету з'явилося більш детальне роз'яснення щодо використання бюджетних коштів.
Так 10 млн грн передбачені на будівництво спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями громадського обслуговування по вул. П.Юрченка, 1 у Полтаві.
«Телеграф» поцікавився у депутата Полтавської обласної ради від Кременчука Олександра Алексюка, який працює у профільному комітеті зі спорту. Нас цікавило питання чому не виділено кошти та чи взагалі піднімалося питання виділення коштів на будівництво.
Олександр Леонідович зазначив, що на комітеті будівництво стадіону у Кременчуці навіть не піднімали. На сьогодні в бюджеті навіть не закладені кошти на будівництво ряду спортивних майданчиків, які попередньо обговорювали.