Бюджет розвитку Кременчука 198 млн грн - та музей не добудують

Сегодня, 16:36 Просмотров: 291 Комментариев: 1

На музей призначено 6 мільйонів - з таким фінансуванням його готовність до кінця 2020 року складе менше 60%. Гроші розпорошені по різних об'єктах.

Майже чверть грошей – 48 млн грн призначена на так звану «економічну діяльність». Це, переважно, внески до статутних капіталів КП, призначені на погашення кредитів, які підприємства брали в минулі роки:

22,3 млн грн – КТУ за тролейбусний кредит, наданий ЄБРР;

7 мільйонів – на погашення кредиту водоканалу за кредит МБРР на енергоефективне обладнання.

17,7 млн грн – це нові витрати КП «Теплоенерго» на реконструкцію котелень, заміну димових труб та мереж.





На будівництво та реконструкцію призначено 44 мільйони гривень, решта – на інші капітальні витрати (обладнання тощо).

Суми на нове будівництво та реконструкцію – переважно невеликі, від 1 до 3 млн грн. Натомість коштовні міські довгобуди – реконструкцію СП-17 (станції перекачування водоканалу), реконструкцію парку «Придніпровський», краєзнавчий музей та інші у наступному році не завершать, судячи з виділених сум. Так, на краєзнавчий музей передбачена найбільша сума коштів із бюджету на будівництво - 6 млн грн, але на завершення потрібно 20 мільйонів.





Нижче наводимо перелік об'єктів, якими опікуватимуться управління капітального будівництва та департамент ЖКГ. Про медичні і освітянські будови - трохи згодом. Втім, там глобального будівництва та реконструкції не планується - бюджет обмежений.





Скільки і на що виділять з бюджету розвитку