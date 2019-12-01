Бюджет розвитку Кременчука 198 млн грн - та музей не добудують

На музей призначено 6 мільйонів - з таким фінансуванням його готовність до кінця 2020 року складе менше 60%. Гроші розпорошені по різних об'єктах.
Майже чверть грошей – 48 млн грн призначена на так звану «економічну діяльність». Це, переважно, внески до статутних капіталів КП, призначені на погашення кредитів, які підприємства брали в минулі роки:
- 22,3 млн грн – КТУ за тролейбусний кредит, наданий ЄБРР;
- 7 мільйонів – на погашення кредиту водоканалу за кредит МБРР на енергоефективне обладнання.
- 17,7 млн грн – це нові витрати КП «Теплоенерго» на реконструкцію котелень, заміну димових труб та мереж.
На будівництво та реконструкцію призначено 44 мільйони гривень, решта – на інші капітальні витрати (обладнання тощо).
Суми на нове будівництво та реконструкцію – переважно невеликі, від 1 до 3 млн грн. Натомість коштовні міські довгобуди – реконструкцію СП-17 (станції перекачування водоканалу), реконструкцію парку «Придніпровський», краєзнавчий музей та інші у наступному році не завершать, судячи з виділених сум. Так, на краєзнавчий музей передбачена найбільша сума коштів із бюджету на будівництво - 6 млн грн, але на завершення потрібно 20 мільйонів.
Нижче наводимо перелік об'єктів, якими опікуватимуться управління капітального будівництва та департамент ЖКГ. Про медичні і освітянські будови - трохи згодом. Втім, там глобального будівництва та реконструкції не планується - бюджет обмежений.
Скільки і на що виділять з бюджету розвитку
- Реконструкція каналізаційної насосної станції СП-17, повна вартість - 52,59 млн грн, виділено 1 млн грн; очікувана готовність до кінця 2020 року - 61,1%
- Комплексний благоустрій території в районі житлового будинку №1 по вул. Генерала Манагарова (2017-2020), повна вартість 6,47 млн грн, виділено 400 тис грн, очікувана готовність - 77,8%
- Благоустрій території по вул. Юрія Кондратюка в районі житлових будинків №14 та №18 (нове будівництво), повна вартість 5,02 млн грн, виділено 2 млн грн, очікувана готовність - 45,5%.
- Комплексний благоустрій території в районі житлових будинків №40А та №42А по вул. Правобережній (нове будівництво), повна вартість 4,52 млн грн, виділено 2 млн грн, очікувана готовність 56,3%.
- Комплексний благоустрій території в районі житлового будинку №29 по вул. Вадима Пугачова (нове будівництво), повна вартість 4,29 млн грн, виділено 1,23 млн грн, очікувана готовність 100%.
- Реконструкція (перенесення) газопроводу високого тиску в районі вул. Василя Симоненка, повна вартість 289 тис грн, виділено 250 тис грн, очікувана готовність 100%.
- Комплексний благоустрій території в районі будівлі № 115 по проспекту Лесі Українки (нове будівництво), повна вартість 1,6 млн грн, виділено 1,5 млн грн, очікувана готовність 100%.
- Влаштування елементів благоустрою спортивного майданчика в районі житлового будинку №8 по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, повна вартість 1,44 млн грн, виділено 600 тис грн, очікувана готовність 99,6%.
- Реконструкція дитячого садка по вул. Генерала Манагарова, 5-А, повна вартість 31,46 млн грн, виділено 1 млн грн, очікувана готовність 22%.
- Встановлення сучасних мультифункціональних спортивних майданчиків по пров. Грозненський, 4 (нове будівництво), повна вартість 1,95 млн грн, виділено 600 тис грн, очікувана готовність 70,1%.
- Встановлення сучасних мультифункціональних спортивних майданчиків по вул. Володимира Великого, 52 (нове будівництво), повна вартість 1,95 млн грн, виділено 600 тис грн, очікувана готовність 70,1%.
- Встановлення сучасних мультифункціональних спортивних майданчиків по вул. Олександра Білаша, 32 (нове будівництво), повна вартість 1,95 млн грн, виділено 600 тис грн, очікувана готовність 70,1%.
- Реконструкція міського парку культури і відпочинку «Придніпровський», повна вартість 47,45 млн грн, виділено 1 млн грн, очікувана готовність 35,5%.
- Реконструкція будівель Кременчуцького краєзнавчого музею,повна вартість 33,26 млн грн, виділено 6 млн грн, очікувана готовність 59,2%.
- Комплексний благоустрій скверу «Юність» (нове будівництво), повна вартість 12,6 млн грн, виділено 2 млн грн, очікувана готовність 20,1%.
- Капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі по вул. Миколаївській, 1А, повна вартість 568,9 тис грн, виділено 318 тис грн, очікувана готовність 100%.
- Реконструкція будівель стаціонару (літ. «А») та госпблоку (літ. «Б, В») «Шкіряно-венерологічного диспансеру» під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою: вул. І. Приходька, 5, повна вартість 53,13 млн грн, виділено 2 млн грн, очікувана готовність 5,6%.
- Реконструкція нежитлового приміщення під житлові квартири (без зміни геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані) за адресою: вул. Молодіжна, 5, повна вартість 1,25 млн грн, виділено 300 тис грн, очікувана готовність 24%.
- Реконструкція нежитлового приміщення під житлові квартири за адресою : вул. Східна, 20 в м. Кременчуці Полтавської області, повна вартість 4,22 млн грн, виділено 600 тис грн, очікувана готовність 14,2%.
- «Відновлення елементів благоустрою (реконструкція) паркану та частини вимощення території нежитлового приміщення по вулиці Івана Приходька, 90-А, повна вартість 150 тис грн, виділено 150 тис грн, очікувана готовність 100%.