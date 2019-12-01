В Кременчуге открылась приёмная нардепа Мовчана («Слуга народа»)

Сегодня, 16:14 Просмотров: 464 Комментариев: 1

Если заполните анкету, он примет вас, когда приедет

В Кременчуге открылась приёмная народного депутата Алексея Мовчана (партия «Слуга народа»). Там уже ведут прием волонтеры.



Приёмная находится в в центре города, в помещении, которое раньше занимал «Центр захисту кременчужан» Юлии Тимошенко ( ВО «Батьківщина»). Официальный адрес приёмной нардепа: ул. Соборная, 26/37.





Несмотря на надпись Зе!офис/Кременчуг, офиса Зе!команды здесь нет, только приёмная нардепа из Зе!команды





Месяц назад, 19 ноября, «ТелеграфЪ» спросил нардепа Мовчана, когда в Кременчуге откроется его общественная приёмная? Нардеп пообещал, что приёмная откроется в середине декабря. Так и произошло.



Алексей Мовчан – член президентской партии «Слуга народа». На парламентских выборах 2019 года он баллотировался от этой партии. Мовчан победил в 150 округе (бывший округ Константина Жеваго). В состав округа входит крупный кременчугский микрорайон Молодежный. Кременчужанам нардеп Мовчан пока больше известен как племянник кременчугского нардепа Юрия Шаповалова.



После выборов кременчужане неоднократно обращались в редакцию «Телеграфа» с вопросом, где в Кременчуге находится приёмная нардепа Мовчана – они надеялись, что нардеп-член президентской партии поможет им решить возникшие проблемы.



«ТелеграфЪ» побывал в приёмной нардепа. Сейчас там работают волонтеры, они утверждают, что делают это на общественных началах в свободное время. Волонтеры сообщили, что вскоре приём будет вести официальный помощник нардепа Мовчана Валерия Гриценко (помощница нардепа – дочь секретаря Кременчугского горсовета Юрия Гриценко).



Пока же волонтеры предлагают посетителям заполнить анкету, указать контактные данные и ждать оповещения. Они обещают, что когда нардеп приедет в Кременчуг, он проведет персональный приём.





Контактные телефоны: (067) 481-12-11; (050) 012 05 88