Сьогодні у будинку на вулиці Перемоги сталася пожежа: евакуювали 15 людей

Сегодня, 16:03 Просмотров: 857

20 грудня у будинку на вулиці Перемоги, 18 близько 8.30 сталася пожежа, через що вогнеборцям довелося евакуювати 15 людей. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС.





У вищезгаданому будинку загорілася одна з кімнат у секції, приблизно за 45 хвилин рятувальники загасили займання, також їм довелося евакуювати 15 жителів під'їзду.





Пожежа знищила електролічильники кімнат, диван, покриття стін на площі 10 кв. м, віконну раму та речі у кімнаті, пошкодила вхідні двері до сусідніх кімнат.





На місці події працювала ланка Газодимозахисної служби та слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції. Причина пожежі встановлюється.