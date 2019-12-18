Кременчуг, Потребитель

Що отримають з бюджету міста у 2020 році кременчужани

Сегодня, 12:05 Просмотров: 502 Комментариев: 2

Молодших школярів погодують на 11 гривень, у лікарнях - на 41. І буде «Стоп інфаркт»

Бюджет Кременчука на 2020 рік - це понад 2 мільярди гривень. Бюджетники отримають зарплати – це так звана захищена стаття, на яку гроші виділятимуться передусім. А що залишиться містянам? У Кременчуці діє низка соціальних програм, які фінансуватимуться і в 2020 році.


Освіта

  • Учнів 1-4 класів годуватимуть безкоштовними сніданками (за рахунок бюджету). Вартість такого сніданку 11,4 грн. Пільговикам даватимуть і безкоштовні обіди (на суму 12 грн).
  • Із бюджету передбачені гроші на те, щоб із батьків дітей у школах та дитсадках не брати так звані «благодійні внески».

Медицина

  • Хворих годуватимуть у лікарнях за рахунок бюджету, вартість харчування на один день складе 41,34 грн.
  • Передбачені гроші на лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет.
  • На медикаменти в бюджеті заклали 17 млн грн – далі про те, куди їх витратять.
  • Купуватимуть наркозні препарати для операцій, частково медикаменти; робитимуть безкоштовні аналізи (за направленням сімейного лікаря).
  • Збережуться пологові сертифікати - безкоштовне ведення вагітних і безкоштовні пологи.
  • Для пільговиків передбачені безкоштовні медикаменти для стоматології.
  • Передбачені безкоштовні медогляди бюджетників та медкомісії при військкоматі.
  • Профінансують з бюджету безкоштовне надання медичної допомоги дітям у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, придбання медикаментів для безкоштовного лікування у першу добу у дитячій лікарні.
  • Дітей, хворих на цукровий діабет, забезпечать виробами медичного призначення.
  • Передбачене безкоштовне надання медичної допомоги в травмпунктах (при первинному зверненні).
  • Закладені гроші на медикаменти для хоспісу.
  • Забезпечуватиметься лікування онкохворих (проте в якому обсязі – у пояснювальній записці до бюджету не уточнюється).
  • Міську програму «Доступна аптека» продовжать фінансувати з бюджету (вона передбачає для пільговиків придбання ліків за 50% вартості).
  • Діятиме й програма «Стоп інфаркт» з профілактики та лікування серцево-судинних захвлрювань - на неї піде 3,38 млн грн. 

Соцзахист

  • 58 млн грн піде на соцзахист – санаторно-курортне обслуговування бійців АТО, членів сімей загиблих, чорнобильців. Дана сума включає й організацію відпочинку для цих категорій.
  • На оздоровлення і відпочинок дітей передбачено 7,1 млн грн (путівки для пільговиків та низки інших категорій).
  • Передбачені місцеві пільги з оплати компослуг (інвалідам по зору, Почесним громадянам міста, сім’ям загиблих воїнів-афганців та бійців АТО) – на це піде 1,7 млн грн.

Життя на 2 мільярди: розбираємо бюджет Кременчука «по кісточках»

1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: бюджет Кременчуга бюджет Кременчука бюджет-2020

Комментарии: 2

4 772
КАПУША:
Сегодня, 13:21

Телеграф, а куди звертатись і що робити, якщо вже який день люди не можуть отримати субсидію через пошту, бо не завозять їм готівку?


0
4 210
Туся:
Сегодня, 14:22

 в медицині начебто багато безкоштовних послуг, та майже за все треба платити, хоч і сімейний лікар направляє.


+1
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