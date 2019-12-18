Що отримають з бюджету міста у 2020 році кременчужани
Сегодня, 12:05
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Молодших школярів погодують на 11 гривень, у лікарнях - на 41. І буде «Стоп інфаркт»
Бюджет Кременчука на 2020 рік - це понад 2 мільярди гривень. Бюджетники отримають зарплати – це так звана захищена стаття, на яку гроші виділятимуться передусім. А що залишиться містянам? У Кременчуці діє низка соціальних програм, які фінансуватимуться і в 2020 році.
Освіта
- Учнів 1-4 класів годуватимуть безкоштовними сніданками (за рахунок бюджету). Вартість такого сніданку 11,4 грн. Пільговикам даватимуть і безкоштовні обіди (на суму 12 грн).
- Із бюджету передбачені гроші на те, щоб із батьків дітей у школах та дитсадках не брати так звані «благодійні внески».
Медицина
- Хворих годуватимуть у лікарнях за рахунок бюджету, вартість харчування на один день складе 41,34 грн.
- Передбачені гроші на лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет.
- На медикаменти в бюджеті заклали 17 млн грн – далі про те, куди їх витратять.
- Купуватимуть наркозні препарати для операцій, частково медикаменти; робитимуть безкоштовні аналізи (за направленням сімейного лікаря).
- Збережуться пологові сертифікати - безкоштовне ведення вагітних і безкоштовні пологи.
- Для пільговиків передбачені безкоштовні медикаменти для стоматології.
- Передбачені безкоштовні медогляди бюджетників та медкомісії при військкоматі.
- Профінансують з бюджету безкоштовне надання медичної допомоги дітям у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, придбання медикаментів для безкоштовного лікування у першу добу у дитячій лікарні.
- Дітей, хворих на цукровий діабет, забезпечать виробами медичного призначення.
- Передбачене безкоштовне надання медичної допомоги в травмпунктах (при первинному зверненні).
- Закладені гроші на медикаменти для хоспісу.
- Забезпечуватиметься лікування онкохворих (проте в якому обсязі – у пояснювальній записці до бюджету не уточнюється).
- Міську програму «Доступна аптека» продовжать фінансувати з бюджету (вона передбачає для пільговиків придбання ліків за 50% вартості).
- Діятиме й програма «Стоп інфаркт» з профілактики та лікування серцево-судинних захвлрювань - на неї піде 3,38 млн грн.
Соцзахист
- 58 млн грн піде на соцзахист – санаторно-курортне обслуговування бійців АТО, членів сімей загиблих, чорнобильців. Дана сума включає й організацію відпочинку для цих категорій.
- На оздоровлення і відпочинок дітей передбачено 7,1 млн грн (путівки для пільговиків та низки інших категорій).
- Передбачені місцеві пільги з оплати компослуг (інвалідам по зору, Почесним громадянам міста, сім’ям загиблих воїнів-афганців та бійців АТО) – на це піде 1,7 млн грн.