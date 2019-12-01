Життя на 2 мільярди: розбираємо бюджет Кременчука «по кісточках»

Сегодня, 09:33 Просмотров: 1 148 Комментариев: 8

Гроші на зарплати бюджетників у міській казні є. Проте в цілому місто не жируватиме обмежений. Витрати на будівництво, капітальні ремонти, купівлю обладнання у 2020 році звели до мінімуму.

12 грудня на сесії Кременчуцької міськради депутати фактично без обговорення затвердили бюджет Кременчука на 2020 рік. Фінансисти мудрували з казною міста аж до 11 грудня – лише напередодні голосування головний кошторис міста нарешті оприлюднили. Причина цього – бюджет міста на наступний рік напружений (порівняно з тим, який із розмахом планувався на 2019 рік, але потім не виконувався), і тому витрати утискали, як могли. Як підкреслила віце-мер з фінансів Тетяна Неіленко, презентуючи цифри на бюджетній депутатський комісії, бюджет міста заснований на реальних (фактичних) показниках виконання за 2019 рік.

ЦИФРИ 2 млрд 148 млн грн – доходи міського бюджету 2 млрд 156 млн грн – витрати (різниця пояснюється залученням кредитів) 1 млрд 864 – власні доходи міста (без фінансування держави) 134 млн грн – вилучення до Держбюджету 283 млн грн – фінансування від Держбюджету (переважно це субвенція на освіту)





На рівні минулого року

Показник доходів бюджету в цілому - на рівні минулого року, тобто знову місто житиме на 2 мільярди гривень.

На перший погляд, якщо порівняти цифри, виявиться, що бюджет-2020 на 476 мільйонів менший, ніж на 2019 рік (на момент затвердження). Проте цього року до міської казни не «заходитимуть» гроші від держави на соціалку (пільги та субсидії, адресну соцдопомогу). А це понад півмільйона гривень. Тож у підсумку (якщо не враховувати ці кошти) ми й маємо майже ідентичні бюджети 2019 та 2020 року.





Субсидії та пільги кременчужани отримають – хвилюватися не варто. Йдеться лише про технічні відмінності фінансування: ці виплати монетизовані та йдуть напряму людям. Тобто держава, як і раніше, дає гроші нужденним, але не через міський бюджет. Те саме стосується і соцвиплат.





Власні доходи міста (так званий загальний фонд) на 2020 рік плануються в сумі 1 млрд 744 млн грн, це теж майже на рівні плану на 2019 рік (1 млрд 760 тис грн). Проте міське фінансове управління у пояснювальній записці виходить із фактичного виконання бюджету, яке очікується на кінець цього року - 1 млрд 492 млн грн. Фінансисти зазначають, що доходи бюджету-2020 на 18,8% (або на 281 млн грн) більші за фактичні доходи 2019 року. Адже цьогорічний бюджет не виконується.





Бюджет-2020 VS бюджет-2019: порівняння

Показники бюджету 2020 рік 2019 рік Порівняння: 2019 до 2018 Доходи, весь обсяг (без субвенцій на соціалку) 2 млрд 147 млн грн 2 млрд 119 млн грн +1,3% Доходи власні (без урахування субвенцій з Держбюджету) 1 млрд 744 млн грн 1 млрд 760 млн грн - 0,9% Вилучення до Держбюджету 134 млн грн 87 млн грн +154% Витрати на галузі, млн грн Держуправління (на чиновників) 184,6 173,67 +6,3% Освіта 832,78 831,05 + 0,2% Медицина 192,18 239,31 - 19,7% Культура 56,63 58,79 - 3,7% Спорт 48,91 41,97 +16,5% ЖКГ 200,86 177,07 +13,4% Будівництво 43,93 77,13 - 43% Дороги 118,15 97,25 +21,5% Транспорт КТУ 76,34 88,74 - 14%

Рік «розгрібання» боргів

У наступному році місто «розгрібатиме» борги за 2019 рік за енергоносії, будівельні роботи, капремонти, обладнання. Це плата за те, що минулорічний бюджет був спланований «з розмахом» і тепер не виконується. Так, за даними фінуправління, дірка в бюджеті-2020 на кінець року сягне 260 млн грн.





Головна причина невиконання міського бюджету за 2019 рік – доходи кременчужан росли не так стрімко, як уявляли собі чиновники, плануючи бюджет. Адже головна стаття доходів міського бюджету – це ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) – це той податок, який кожен сплачує із зарплати. І навіть на тих підприємствах, де зарплати росли, відчувався брак робочої сили – кременчужани подалися за кордон у пошуках більших заробітків.





Витрати бюджету також представлені на діаграмі. Перша з них ілюструє, скільки місто проїсть на зарплатах та утриманні, і скільки залишиться на розвиток. Цифра зарплат вказана з нарахуваннями (тобто з ЄСВ).





На другій діаграмі показані витрати по галузях з урахуванням і зарплат з нарахуваннями, і енергоносіїв, і капітальних витрат. Також тут показані витрати на дороги, будівництво, комунальний транспорт. Видатки менше 40 млн грн на діаграмі не вказані (вони у графі інші витрати).





У наступній публікації ми розповімо, що саме отримають кременчужани від бюджетного пирога.





Новий та «старий» бюджети: три головні відмінності

1. Медиків фінансуватимуть по-іншому



На 2020 рік у міському бюджеті передбачено на медицину 192 млн грн проти 239 у минулому році. Пояснюється це тим, що в бюджеті немає медичної субвенції від держави (на зарплату медикам). У минулому році ця субвенція ще передбачалася на 1-й квартал. Як пояснила Тетяна Тетьоркіна, керівник бюджетного відділу міського фінансового управління, зміни пов’язані з медреформою. Комунальні медичні підприємства відтепер отримуватимуть гроші за фактичну роботу: у лікарнях (і так звані вузькі спеціалісти) – за кожен пролікований випадок; сімейні лікарні – за пацієнтів, які підписали декларації. Ці гроші надходитимуть у медзаклади безпосередньо від Національної служби здоров’я (не через міський бюджет). Із казни Кременчука медицину лише дофінансували на суму 192 млн грн – на виконання міських програм, капітальні ремонти, обладнання.





2. Бюджет розвитку урізаний



У 2020 році він складе 198 млн грн проти 336 млн грн, які планувалися на 2019 рік. Із бюджету розвитку фінансується будівництво, капітальні ремонти, придбання обладнання та інших речей, що слугують не один рік. Відтак, майже вдвічі скорочуються витрати на нове будівництво у місті; урізаються й витрати на капремонти, обладнання у закладах медицини, освіти, культури. На цьому бюджетники економитимуть. Ось приклади.





Освіта: капітальні витрати скорочуються до 17 мільйонів, при цьому 10 мільйонів — це борги 2019 року. Для порівняння: у 2019 році капітальні витрати планувалися в розмірі 50 млн грн.





Охорона здоров’я: усі капітальні видатки галузі на наступний рік складуть 10 мільйонів гривень (тоді як у 2019 році планувалося 42 млн грн, із них — 30 млн із місцевого бюджету).





3. У Кременчука заберуть більше грошей до Держбюджету



У 2020 році місто має перерахувати до Держбюджету 134 млн грн проти 87 млн грн у 2019 році. Зростання суттєве, особливо враховуючи, що сам бюджет майже не росте, а можна сказати й зменшується, якщо порівнювати із планом доходів на 2019 рік.







Проїдання чи розвиток?

За оцінкою «Телеграфа», кременчуцький бюджет-2020 – це бюджет проїдання. Передусім тому, що бюджет розвитку зменшився.

Втім, Тетяна Тетьоркіна, керівник бюджетного відділу департаменту фінансів, вважає інакше:





- Були роки, коли у колонці «Бюджет розвитку» в нас стояла двозначна сума – то був бюджет проїдання. Але зараз передбачено майже 200 мільйонів гривень на капітальні видатки, і протягом року вони ще збільшаться за рахунок розподілу залишків коштів, за рахунок співфінансування з обласного бюджету. Сподіваємося і на депутатів облради – кожен надає по мільйону з обласного бюджету на дитячі майданчики, лікарні, спортивні школи. (Це кошти, які виділяються з бюджету області депутатам Полтавської облради на округи – ред.). Тому до кінця року 2020 бюджет розвитку сягне 250 мільйонів, а можливо, і 300 мільйонів гривень.





Микола Воловик, керівник КВП «Управління капітального будівництва» вважає бюджет розвитку недостатнім.





- Звісно, він недостатній. Але ж фінансисти виходили з існуючої ситуації і з того, що треба фінансувати захищені статті (зарплата, медикаменти, харчування, енергоносії – ред.). Потрібно вибирати. У нас же наявні проєкти, і побажання, звісно, є. Ми могли б освоїти до 100 мільйонів гривень, але зараз перелік об’єктів, якими опікуватиметься УКБ – на 25 мільйонів гривень.