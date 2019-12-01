Прокурори Полтавщини вшанували пам'ять загиблого колеги турніром з міні-футболу

Сегодня, 10:03 Просмотров: 507

У фіналі суперничали команди Кременчуцької місцевої прокуратури та прокуратури Полтавської області

Традиційно наприкінці року працівники органів прокуратури Полтавщини турніром із міні-футболу вшанували пам'ять колеги – слідчого Максима Ковтуненка*. Про це повідомила пресслужба прокуратура Полтавської області.





У цьогорічній грі, що відбулася 15 грудня у приміщенні спорткомплексу Головного управління Національної поліції в області, взяли участь 6 команд: прокуратури Полтавської області, друзів Максима Ковтуненка, Кременчуцької і Полтавської місцевих прокуратур, збірна команда місцевих прокуратур та працівників судів області.



Після напруженої гри у фіналі суперниками на полі стали команди Кременчуцької місцевої прокуратури та прокуратури області. Остання з рахунком 2:0 здобула перемогу і стала володарем кубка.





*Максим Ковтуненко загинув у 2010 році в результаті дорожньо-транспортної події, врятувавши життя перехожого ціною власного.