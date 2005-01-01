Де і чому сьогодні у Кременчуці відключили воду

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Сьогодні, 18 грудня, відключили воду у деяких кременчуцьких будинках. За повідомленням КП «Кременчукводоканал» та «Теплоенерго», відключення пов'язане з поривами мереж холодного постачання.





Через порив 17 грудня о 21.49 мережі Д-100 мм на вулиці Гвардійській, 6 холодну воду відключили за адресами:

вул. Гвардійська 1/71, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14А;

у ліцеї №25;

вул. Генерала Родімцева 3, 5, 7, 1/35.





У зв'язку з вищезгаданим поривом (через відсутність тиску холодної води на ЦТП-61) з 21.55 відключили гарячу воду за адресами:

вул. Гвардійська 1/71, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14А;

вул. Генерала Родімцева 3, 5, 7, 1/35;

просп. Свободи 67, 69.





Також 18 грудня о 06.08 стався порив мережі холодного водопостачання Д-400 мм у пр. Ярославському, тому холодної води немає за наступними адресами: