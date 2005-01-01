Де і чому сьогодні у Кременчуці відключили воду

Відсутність водопостачання пов'язане з поривами мереж
Сьогодні, 18 грудня, відключили воду у деяких кременчуцьких будинках. За повідомленням КП «Кременчукводоканал» та «Теплоенерго», відключення пов'язане з поривами мереж холодного постачання.
Через порив 17 грудня о 21.49 мережі Д-100 мм на вулиці Гвардійській, 6 холодну воду відключили за адресами:
У зв'язку з вищезгаданим поривом (через відсутність тиску холодної води на ЦТП-61) з 21.55 відключили гарячу воду за адресами:
Також 18 грудня о 06.08 стався порив мережі холодного водопостачання Д-400 мм у пр. Ярославському, тому холодної води немає за наступними адресами: