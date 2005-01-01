Кременчуг, Потребитель

Де і чому сьогодні у Кременчуці відключили воду

Сегодня, 10:30 Просмотров: 1 083

Відсутність водопостачання пов'язане з поривами мереж

Сьогодні, 18 грудня, відключили воду у деяких кременчуцьких будинках. За повідомленням КП «Кременчукводоканал» та «Теплоенерго», відключення пов'язане з поривами мереж холодного постачання.


Через порив 17 грудня о 21.49 мережі Д-100 мм на вулиці Гвардійській, 6 холодну воду відключили за адресами:

  • вул. Гвардійська 1/71, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14А;
  • у ліцеї №25;
  • вул. Генерала Родімцева 3, 5, 7, 1/35.


У зв'язку з вищезгаданим поривом (через відсутність тиску холодної води на ЦТП-61) з 21.55 відключили гарячу воду за адресами:

  • вул. Гвардійська 1/71, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14А;
  • вул. Генерала Родімцева 3, 5, 7, 1/35;
  • просп. Свободи 67, 69.


Також 18 грудня о 06.08 стався порив мережі холодного водопостачання Д-400 мм у пр. Ярославському, тому холодної води немає за наступними адресами:

  • вул. Київська 76;
  • вул. Ярова 3, 5, 7;
  • вул.Заводська 2А;
  • у селі Піщаному.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение воды порыв Теплоэнерго Кременчукводоканал
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