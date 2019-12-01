Водію, який переїхав кременчуцьку волонтерку, продовжили домашній арешт

Сегодня, 11:02 Просмотров: 848 Комментариев: 1

17 грудня у Крюківському районному суді продовжили міру запобіжного заходу чоловіку, якого звинувачують у смертельній ДТП. Мова йде про аварію, в результаті якої померла відома кременчуцька волонтерка, один із символів Революції гідності в Кременчуці - Ольга Шевченко. Водій за кермом Audi наїхав на пенсіонерку, рухаючись заднім ходом.





Крюківський районний суд продовжив підозрюваному домашній арешт з 21.00 до 8.00 на два місяці. У свою чергу раніше, 28 листопада, Октябрський районний суд Полтави ухвалив рішення застосувати до чоловіка нічний домашній арешт. Водія підозрюють у порушення ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).





З ухвали Октябрського районного суду стали відомі деталі ДТП. Досудове розслідування встановило, що 30 листопада о 08.21 по сухому асфальтованому покриттю дороги прилеглої території будинку в напрямку вулиці Театральної заднім ходом рухався легковий автомобіль марки Audi. Водночас, виїзд із даної території у межах дороги переходила жінка. До цього рухалася по пішохідній доріжці вздовж проїзної частини Театральної зі сторони перехрестя вулиць Театральна-Першотравнева у напрямку перехрестя вулиць Театральна-Гагаріна.





Наблизившись до виїзду заднім ходом водій почав повертати ліворуч. Наїхав у правий бік жінки зі спини, збив її із ніг та переїхав, а потім, змінивши напрямок на рух вперед, переїхав лежачу потерпілу вдруге. Від отриманих травм потерпіла незабаром померла у «швидкій».



