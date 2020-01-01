У полтавському пабі п'яний Віталік з ножем кидався на офіціанток

Сегодня, 09:26 Просмотров: 1 680 Комментариев: 9

Днями у соцмережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому зафільмували події у полтавському пабі. На відео видно, як нетверезий чоловік, котрий назвався «Віталіком», ножем замахується на двох працівниць пабу, матюкається і погрожує смертю.





За інформацією інтернет-видання «Полтавщина », події відбулися наприкінці грудня 2019 року у пабі «BeerHouse». Відомо, що осіб на відео встановили, відкрили кримінальне провадження за попередньою статтею «Хуліганство».





Слідство триває. Можливо справу перекваліфікують.



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