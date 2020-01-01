Происшествия, Полтавщина

У полтавському пабі п'яний Віталік з ножем кидався на офіціанток

Сегодня, 09:26 Просмотров: 1 680 Комментариев: 9

 

Різкі рухи з ножем супроводжувалися погрозами смертю

 

Днями у соцмережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому зафільмували події у полтавському пабі. На відео видно, як нетверезий чоловік, котрий назвався «Віталіком», ножем замахується на двох працівниць пабу, матюкається і погрожує смертю.


За інформацією інтернет-видання «Полтавщина», події відбулися наприкінці грудня 2019 року у пабі «BeerHouse». Відомо, що осіб на відео встановили, відкрили кримінальне провадження за попередньою статтею «Хуліганство».


Слідство триває. Можливо справу перекваліфікують.

Обережно! У відео присутня ненормативна лексика 18+

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Полтавський ліхтар, фейсбук Источник видео: Полтавський ліхтар, фейсбук
Теги: Полтава ніж

Комментарии: 9

121
кренделёк:
Сегодня, 09:45

какая хулиганка? это покушение на жизнь - присядет 100%

 

а бармен действительно *** - тупо наблюдать за стойкой


+8
877
hunter:
Сегодня, 09:52

Это уже не хулиганство,но видать как всегда этот виталька шишка,а пилиция чпок.


+10
171
Sanay:
Сегодня, 10:32

Вот это настоящий воен!!!

 

Кидаться как животное на девушку с ножом!!! 

 

Во - ностоящий *** воен!!!

 

Надеюсь витальку поймают местные и ***, а мы посмотрим продолжение этого видео!


+11
2 066
evil:
Сегодня, 10:33

После просмотра видео становится очевидным, что если вдруг Виталика в ближайшее время найдут зажмуренным где-то в канаве с многочисленными увечиями, чувства жалости и сочувствия к такому существу я уж точно не испытаю...


+11
1 156
inattentive:
Сегодня, 10:44

Поражаюсь стойкости и нервам работниц на которых кидался этот ***. 


+5
88
Pravda:
Сегодня, 10:44

этот *** в конце зигу кинул? поклонник гитлеровского шпиона что ли?

 

 


+5
27
Малыш:
Сегодня, 10:53

***!

 


+2
100
JJAbrams:
Сегодня, 10:55

Такое *** должно быть ***.



Цитата: кренделёк
а бармен действительно *** - тупо наблюдать за стойкой
Почему все считают что могут распоряжатся жизнью других людей?

Ну подошел бы официант и получил бы ножом в шею, умер. Отлично да? Этим должны заниматься правоохранительные органы, приехали, упаковали, кидается с ножом на полицию? Пристрелили к *** и все.


+13
984
route 66:
Сегодня, 11:52

ИМХО справедливость будет только если потерпевшие сами займутся этим овощем


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