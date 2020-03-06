«Ми живемо в кар’єровірусі»: з чим мешканці Єристівки хотіли звернутися до Зеленського

Люди просили пресу адресувати Президенту Зеленському запитання: коли їх відселять із небезпечної зони кар’єру Єристівського ГЗК? Та Зеленський дуже швидко відлетів - спілкування зі ЗМІ не відбулося.
У день візиту до Кременчука Президента України Володимира Зеленського шостого березня на редакційний телефон зателефонувала мешканка села Єристівка Віра Савельєва. Вона - героїня публікацій «Телеграфа», яка вже багато років живе з небезпечному сусідстві з Єристівським ГЗК та бореться за нормальні умови життя, звертаючись до політиків та активістів. Поки що всі звернення пані Віри та її односельців не дали бажаного результату.
Вона попросила передати Президенту України, прохання, щоб він таки звернув увагу на Єристівку, бо село вимирає, а власник групи Ferrexpo Костянтин Жеваго, до складу якої входить Єристівський ГЗК, не виконав обіцянку відселити людей із зони кар’єру.
На жаль, передати Президенту прохання Віри Савельєвої ми не змогли – Володимир Зеленський взагалі не спілкувався з пресою у Кременчуці. Він обмежився лише промовами – часу на питання-відповіді команда Зе не передбачила.
Проте під час візиту Володимира Зеленського на вагонзавод ми поспілкувалися з народним депутатом від партії «Слуга народу» Олексієм Мовчаном. Він якраз є нардепом по округу №150, куди входять Кременчуцький район та Горішні Плавні разом з Полтавським ГЗК, Біланівським ГЗК та Єристівським ГЗК (це колишній округ Костянтина Жеваго, який програв вибори Мовчану).
І Олексій Мовчан (на фото праворуч) розповів, що одне з питань, яке хоче поставити президенту – це питання екології у Горішніх Плавнях та навколишніх селах.
- До речі, люди телефонували до редакції і просили передати, що вони живуть «у кар’єровірусі» 14 років.
- Це жах! І я вже підготував запит депутатський. Минулого тижня їздив туди, зустрічався з людьми. Зараз відпрацьовуємо модель (подальшої роботи над вирішенням проблеми – ред.).
- Вони до вас також зверталися?
- Так, є кілька активістів. Ми підтримували зв’язок телефоном. Потім я туди поїхав, зустрівся з людьми. Там, дійсно, жах! Це геноцид. Таке ведення бізнесу: побудували кар’єр, а людей забули відселити.
ТЪ згодом поцікавиться, яку ж відповідь отримає депутат Олексій Мовчан на свій депутатський запит.
Нагадаємо, у вересні 2019 року мешканці Єристівки зверталися до Президента Зеленського та нардепа Юрія Шаповалова (рідного дядька Олексія Мовчана) з проблемою відселення. Але на той момент ані Президент, ані нардеп не відповіли на лист.