«Ми живемо в кар’єровірусі»: з чим мешканці Єристівки хотіли звернутися до Зеленського

Сегодня, 08:48 Просмотров: 887 Комментариев: 2

Люди просили пресу адресувати Президенту Зеленському запитання: коли їх відселять із небезпечної зони кар’єру Єристівського ГЗК? Та Зеленський дуже швидко відлетів - спілкування зі ЗМІ не відбулося.

У день візиту до Кременчука Президента України Володимира Зеленського шостого березня на редакційний телефон зателефонувала мешканка села Єристівка Віра Савельєва. Вона - героїня публікацій «Телеграфа», яка вже багато років живе з небезпечному сусідстві з Єристівським ГЗК та бореться за нормальні умови життя, звертаючись до політиків та активістів. Поки що всі звернення пані Віри та її односельців не дали бажаного результату.









- Ми вже 14 років живемо у кар’єровірусі, на нас ніхто не звертає уваги! – сказала Віра Савельєва.



Вона попросила передати Президенту України, прохання, щоб він таки звернув увагу на Єристівку, бо село вимирає, а власник групи Ferrexpo Костянтин Жеваго, до складу якої входить Єристівський ГЗК, не виконав обіцянку відселити людей із зони кар’єру.

На жаль, передати Президенту прохання Віри Савельєвої ми не змогли – Володимир Зеленський взагалі не спілкувався з пресою у Кременчуці. Він обмежився лише промовами – часу на питання-відповіді команда Зе не передбачила.





Володимир Зеленський на КВБЗ





Проте під час візиту Володимира Зеленського на вагонзавод ми поспілкувалися з народним депутатом від партії «Слуга народу» Олексієм Мовчаном. Він якраз є нардепом по округу №150, куди входять Кременчуцький район та Горішні Плавні разом з Полтавським ГЗК, Біланівським ГЗК та Єристівським ГЗК (це колишній округ Костянтина Жеваго, який програв вибори Мовчану).









І Олексій Мовчан (на фото праворуч) розповів, що одне з питань, яке хоче поставити президенту – це питання екології у Горішніх Плавнях та навколишніх селах.





- Я ще сьогодні з ним (Зеленським – ред.) не спілкувався по конкретних проблемах, - розповів Олексій Мовчан 6 березня. - Але в нас є кілька задач, які потребують його контролю. Ми розуміємо, що у Президента дещо інша гілка влади, але йому слід сказати, над чим ми працюємо з виконавчою гілкою. По-перше, це проблема мосту. Зрушення є, поки що не буду коментувати, щоб не наврочити. Питання дуже болюче. По-друге, питання екології. Як на мене, питання екології в Горішніх Плавнях стоять набагато гірше, ніж у Кременчуці. Там є проблеми з відселенням людей.

- До речі, люди телефонували до редакції і просили передати, що вони живуть «у кар’єровірусі» 14 років. - Це жах! І я вже підготував запит депутатський. Минулого тижня їздив туди, зустрічався з людьми. Зараз відпрацьовуємо модель (подальшої роботи над вирішенням проблеми – ред.).

- Вони до вас також зверталися? - Так, є кілька активістів. Ми підтримували зв’язок телефоном. Потім я туди поїхав, зустрівся з людьми. Там, дійсно, жах! Це геноцид. Таке ведення бізнесу: побудували кар’єр, а людей забули відселити.

ТЪ згодом поцікавиться, яку ж відповідь отримає депутат Олексій Мовчан на свій депутатський запит.









Нагадаємо, у вересні 2019 року мешканці Єристівки зверталися до Президента Зеленського та нардепа Юрія Шаповалова (рідного дядька Олексія Мовчана) з проблемою відселення. Але на той момент ані Президент, ані нардеп не відповіли на лист.