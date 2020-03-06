Кременчуг, Политика, Строительство Белановского ГОК

«Ми живемо в кар’єровірусі»: з чим мешканці Єристівки хотіли звернутися до Зеленського

Сегодня, 08:48 Просмотров: 887 Комментариев: 2

  

Люди просили пресу адресувати Президенту Зеленському запитання: коли їх відселять із небезпечної зони кар’єру Єристівського ГЗК? Та Зеленський дуже швидко відлетів - спілкування зі ЗМІ не відбулося. 

У день візиту до Кременчука Президента України Володимира Зеленського шостого березня на редакційний телефон зателефонувала мешканка села Єристівка Віра Савельєва. Вона - героїня публікацій «Телеграфа», яка вже багато років живе з небезпечному сусідстві з Єристівським ГЗК та бореться за нормальні умови життя, звертаючись до політиків та активістів. Поки що всі звернення пані Віри та її односельців не дали бажаного результату. 


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- Ми вже 14 років живемо у кар’єровірусі, на нас ніхто не звертає уваги! – сказала Віра Савельєва.


Вона попросила передати Президенту України, прохання, щоб він таки звернув увагу на Єристівку, бо село вимирає, а власник групи Ferrexpo Костянтин Жеваго, до складу якої входить Єристівський ГЗК, не виконав обіцянку відселити людей із зони кар’єру.

На жаль, передати Президенту прохання Віри Савельєвої ми не змогли – Володимир Зеленський взагалі не спілкувався з пресою у Кременчуці. Він обмежився лише промовами – часу на питання-відповіді команда Зе не передбачила.


 

Володимир Зеленський на КВБЗ 


Проте під час візиту Володимира Зеленського на вагонзавод ми поспілкувалися з народним депутатом від партії «Слуга народу» Олексієм Мовчаном. Він якраз є нардепом по округу №150, куди входять Кременчуцький район та Горішні Плавні разом з Полтавським ГЗК, Біланівським ГЗК та Єристівським ГЗК (це колишній округ Костянтина Жеваго, який програв вибори Мовчану).


Племянник Шаповалова рассказал, как победил Жеваго на 150-м округе

 


І Олексій Мовчан (на фото праворуч) розповів, що одне з питань, яке хоче поставити президенту – це питання екології у Горішніх Плавнях та навколишніх селах.


- Я ще сьогодні з ним (Зеленським – ред.) не спілкувався по конкретних проблемах, - розповів Олексій Мовчан 6 березня. - Але в нас є кілька задач, які потребують його контролю. Ми розуміємо, що у Президента дещо інша гілка влади, але йому слід сказати, над чим ми працюємо з виконавчою гілкою. По-перше, це проблема мосту. Зрушення є, поки що не буду коментувати, щоб не наврочити. Питання дуже болюче. По-друге, питання екології. Як на мене, питання екології в Горішніх Плавнях стоять набагато гірше, ніж у Кременчуці. Там є проблеми з відселенням людей.


- До речі, люди телефонували до редакції і просили передати, що вони живуть «у кар’єровірусі» 14 років.

- Це жах! І я вже підготував запит депутатський. Минулого тижня їздив туди, зустрічався з людьми. Зараз відпрацьовуємо модель (подальшої роботи над вирішенням проблеми – ред.).


- Вони до вас також зверталися?

- Так, є кілька активістів. Ми підтримували зв’язок телефоном. Потім я туди поїхав, зустрівся з людьми. Там, дійсно, жах! Це геноцид. Таке ведення бізнесу: побудували кар’єр, а людей забули відселити.

 

ТЪ згодом поцікавиться, яку ж відповідь отримає депутат Олексій Мовчан на свій депутатський запит.


Ни Зеленский, ни Шаповалов не ответили на просьбу жителей Еристовки о помощи


Нагадаємо, у вересні 2019 року мешканці Єристівки зверталися до Президента Зеленського та нардепа Юрія Шаповалова (рідного дядька Олексія Мовчана) з проблемою відселення. Але на той момент ані Президент, ані нардеп не відповіли на лист.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Біланівський ГЗК Єристівка Еристовский ГОК Еристовка Віра Савельєва Зеленський Олексій Мовчан

Комментарии: 2

2 310
Dmitriys:
Сегодня, 08:53

Ну где патриоты? Где Юля с Петей?  Или они такие все умные потомучто митинги проплачивают когда касается их самих.  Если патриот своей страны то не нужно говорить дайте моим людям должностя и мы поможет стране или радуются каждому провалу. 


+3
45
StarПёр:
Сегодня, 09:57

Цитата: Dmitriys
или радуются каждому провалу. 

Провалы квартальных полудурков слишком дорого обходятся для большинства населения Украины. По этому тут не радость, а призывы остановиться в принятии безумных решений, особенно когда ты профан в экономике, и у тебя туман в голове...

Цитата: Dmitriys
Если патриот своей страны то не нужно говорить дайте моим людям должностя и мы поможет стране

Нужно сидеть и сложив лапки ждать когда квартальное кодло окончательно развалит экономику, опустит гривну ниже плинтуса и развалит страну в турборежиме сваливаясь в пропасть...

А вы эксперд еще тот. Мыльные пузыри одним местом пускаете мастерски...


-4
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