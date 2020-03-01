Водителя Jeep Cheroke, который протаранил автобус отправили в СИЗО

Сегодня, 09:01 Просмотров: 1 226

Он был пьян и пытался скрыться с места ДТП

36-летнего водителя внедорожника Jeep Cheroke, который на Полтавщине врезался в автобус Volkswagen LT 35, суд отправил в СИЗО на время следствия без права внесения залога.





Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», ДТП произошло на трассе в Хорольском районе 6 марта. В результате аварии погибли два человека (водитель автобуса и его пассажир), ещё 14 человек (в том числе двое несовершеннолетних) получили травмы.

После аварии водитель внедорожника, житель Киевской области, пытался скрыться, но в течение 10 минут его задержала полиция. Он был в состоянии опьянения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (водителю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы).



