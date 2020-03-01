На Полтавщині зіштовхнулися позашляховика та автобус - загинуло двоє людей

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Чоловік за кермом позашляховика втік з місця ДТП, але невдовзі правоохоронці його спіймали

Сьогодні, 6 березня, близько 17.00 неподалік села Вишняки Хорольського району на автодорозі Київ – Харків сталася ДТП. За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, унаслідок зіткнення автомобіля Jeep Cherokee із пасажирським мікроавтобусом Volkswagen Lt35 сполученням «Полтава – Пирятин» двоє людей загинуло, 11 доставлені до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.









Чоловік за кермом джипа втік з місця ДТП. Згідно з отриманим орієнтуванням поліцейські упродовж 10 хвилин вирахували та заблокували подальший рух втікача. За попередніми даними, у водія позашляховика є ознаки алкогольного сп’яніння. Він 1983 року народження, мешканець Київської області.





- Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Водія «Джипа» затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, - повідомив начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський.





За попередніми даними, у мікроавтобусі на момент зіткнення та перекидання могли перебувати понад 20 пасажирів. Наразі всіх оглядають лікарі. На місці працює поліція.