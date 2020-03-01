Кременчуг

На 8 марта в Кременчуге может быть мокро: синоптики обещают дожди

Сегодня, 08:55 Просмотров: 685 Комментариев: 3

Правда, небольшие и кратковременные

На этой неделе благодаря празднованию 8 марта кременчужане будут отдыхать целых три дня. По прогнозам синоптиков, на выходных в Кременчуге может быть мокро - ожидаются дожди.


 

Как утверждает Gismeteo, осадки возможны в городе на протяжении всего уикенда, правда, небольшие и кратковременные. Воскресенье, 8 марта, станет самым тёплым днём, температура поднимется до +17°С. Прохладно будет по утрам, например, в понедельник, 10 марта, термометры покажут +6°С.


 

Ventusky прогнозирует дождь только в воскресенье, 8 марта, с 14.00 до 17.00, а в целом выходные пройдут без осадков. В ближайшие три дня в Кременчуге будет стоять пасмурная погода, воздух прогреется от +7°С до +16°С.


 

Что касается Sinoptik, этот погодный портал обещает, что в субботу и воскресенье дождей не предвидится, но дождить будет в понедельник, 9 марта. Температура будет колебаться в пределах от +6°С до +15°С.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: погода прогноз весна дождь

Комментарии: 3

1 034
hunter:
Сегодня, 09:58

Что касается Sinoptik, этот погодный портал обещает, что в субботу и воскресенье дождей не предвидится, но дождить будет в понедельник, 10 марта.

А я думал что понедельник, 9 марта.


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194
Чopний Kiт:
Сегодня, 13:00

Цитата: hunter
А я думал что понедельник, 9 марта

 

На работу после выходных - значит понедельникwink


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1 034
hunter:
Сегодня, 13:06

Цитата: Чopний Kiт

Цитата: hunter
А я думал что понедельник, 9 марта

 

На работу после выходных - значит понедельникwink

Ага,значит если третий день нет желания работать,значит среда stuck_out_tongue_winking_eye


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