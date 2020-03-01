У Кременчуцькій міськраді збільшиться кількість жінок-депутатів до 17

Сегодня, 10:14 Просмотров: 377

Скільки треба партіям кандидаток у Кременчуці та в області

Не менше 17 жінок-депутатів має бути в Кременчуцькій міській раді у наступній каденції. Про це йдеться в матеріалі сайту Чесно . Якщо у цьому скликанні Кременчук має всього 10 депутаток, то після наступних виборів їх має бути не менше 17. Ці зміни повязані з гендерною квотою з огляду на вимоги Виборого кодексу (ст.219).





- У кожній п’ятірці партійного виборчого списку має бути щонайменше двоє кандидатів кожної статі. Тобто гендерний мінімум для жінок і чоловіків становить 40%. Про це йдеться у Виборчому кодексі України, який нардепи ухвалили напередодні Нового року. Партійна система обов’язково діятиме на виборах до всіх рад, де кількість виборців перевищує 90 тисяч. До цього переліку потрапляють і Полтавська міська та обласна ради. - йдеться в матеріалі.





На місцевих виборах гендерну квоту вперше запровадили 2015 року. Але тоді санкцій за її недодержання не було. Тепер же ЦВК вперше в історії України не зареєструє список партії, якщо виявить порушення квотного принципу.





Законодавство підготувало для партій ще один виклик. Як роз’яснили Руху Чесно в ЦВК, згідно з новими правилами Виборчого кодексу, один кандидат/ка може балотуватися лише в одному окрузі – тобто в одну раду. Якщо в 2015 році одні й ті ж кандидатки від партії могли йти в облраду, міськраду, балотуватися на мера, то тепер один кандидат - одне балотування. А це означає, що одні й ті ж представниці партії не можуть закрити гендерну квоту партії в радах різних рівнів.





Для того, аби висунути лінійку кандидатів на всі вакантні місця в Полтавській та Кременчуцькій міській раді, кожній партії потрібно мати в команді 17 кандидаток.





Щоб балотуватися до обласної ради на всі вакантні місця, партіям потрібно ще додатково знайти 34 кандидатки.



