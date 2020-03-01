У Кременчуцькій міськраді збільшиться кількість жінок-депутатів до 17

Не менше 17 жінок-депутатів має бути в Кременчуцькій міській раді у наступній каденції. Про це йдеться в матеріалі сайту Чесно. Якщо у цьому скликанні Кременчук має всього 10 депутаток, то після наступних виборів їх має бути не менше 17. Ці зміни повязані з гендерною квотою з огляду на вимоги Виборого кодексу (ст.219).
На місцевих виборах гендерну квоту вперше запровадили 2015 року. Але тоді санкцій за її недодержання не було. Тепер же ЦВК вперше в історії України не зареєструє список партії, якщо виявить порушення квотного принципу.
Законодавство підготувало для партій ще один виклик. Як роз’яснили Руху Чесно в ЦВК, згідно з новими правилами Виборчого кодексу, один кандидат/ка може балотуватися лише в одному окрузі – тобто в одну раду. Якщо в 2015 році одні й ті ж кандидатки від партії могли йти в облраду, міськраду, балотуватися на мера, то тепер один кандидат - одне балотування. А це означає, що одні й ті ж представниці партії не можуть закрити гендерну квоту партії в радах різних рівнів.
Для того, аби висунути лінійку кандидатів на всі вакантні місця в Полтавській та Кременчуцькій міській раді, кожній партії потрібно мати в команді 17 кандидаток.
Щоб балотуватися до обласної ради на всі вакантні місця, партіям потрібно ще додатково знайти 34 кандидатки.