«Кремінь» завершив третій збір поступившись «Металісту 1925»

Сегодня, 20:43 Просмотров: 319

У кременчужан залишився один збір та дві контрольні гри

Сьогодні, 6 березня, футбольний клуб «Кремінь» заключний матч у третьому зборі підготовки до чемпіонату. Підопічні Сергія Свистуна на своєму полі прийняли харківський «Металіст 1925». Гостям вдалося двічі відзначитися у ворота кременчужан, у підсумку матч завершився з рахунком – 0:2.









«Кремінь» - «Металіст 1925» - 0:2 (0:1)

Голи: Савін 22, Давидов 86

Попередження: Бараннік 60, Клюс 84





«Кремінь»: Олійник (Закорський 42), Черниш (Смірнов 57), Бичков, Курелєх, Пилипенко (Клюс 46), Даниленко (Берун 67), Янаков (Алантьєв 28), Козлов (Куць 62), Білоус (Єрмошенко 46, Грецайчук 73), Бараннік (Малько 67), Кривенко. Запасні: Моцик. Головний тренер: Сергій Свистун

«Металіст 1925»: Сидоренко (Дьяков 67), Жук (Осман 67), Шершень (Поспєлов 67), Цвіренко (Пець 67), Ченбай (Аніх Чідера 67), Кольцов, Ямполь (Давидов 67), Дехтяренко (Дмитренко 67), Савін (Романов 67), Банасевич (Коваленко 67), Гегедош (Єрмоленко 52). Запасні: Бєліменко. Головний тренер: Андрій Демченко





Арбітр - Павло Плєшко

Асистенти арбітра - Данило Руденко та Владислав Капшук (вся бригада - Кременчук)









Харків'яни вже у середині першого тайму вийшли вперед,зі штрафного Савін пробив низом через стінку у нижній кут – 0:1. «Кремінь» запам’ятався неточним ударом Баранніка та прострілом Даниленка. Також тренерському штабу господарів довелося зробити дві заміни: на 28 хв замість Янакова – Алантьєв, ще до перерви травму отримав голкіпер Олійник, замість нього вийшов Закорський.



У другому таймі команди обмінялися моментами. А на 67 хвилині обидві команди провели по кілька замін, що дозволило трохи освіжити гру. До завершення мату харків’яни забили ще один гол, на 86 хв відзначився Давидов, який відправив м’яч у пусті ворота після дальньої передачі від Романова – 0:2.







На цьому кременужани завершили третій збір і пішли на кілька днів відпочинку. А вже 9 березня «Кремінь» вийде на фінішну пряму. Кременчуцькі футболісти зіграють дві контрольні гри, одна з яких на виїзді.