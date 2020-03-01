Змінюється розклад руху поїзда Кременчук-Ворохта: далі Івано-Франківська кременчужан не повезуть

З 29 березня у зв'язку з переходом на літній час змінюється розклад руху поїзда №130 Кременчук-Ворохта. Судячи з розкладу на сайті Укрзалізниці, потяг буде відправлятися з Кременчука о 15.30, тоді як зараз відправляється о 13.40.
Але це ще не все - тепер кременчуцька група вагонів слідуватиме лише до Івано-Франківська, хоча раніше кременчужани могли без пересадок доїхати до Яремче, Микуличина, Татарова і Ворохти. А ось полтавська група вагонів, яка під'єднується до потяга у Ромодані, і надалі слідуватиме до Ворохти.
Крім того, замість Вінниці, Тернополя та Хмельницького, потяг їхатиме через Шепетівку.