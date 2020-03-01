Кременчуг

Змінюється розклад руху поїзда Кременчук-Ворохта: далі Івано-Франківська кременчужан не повезуть

Сегодня, 07:33 Просмотров: 1 614 Комментариев: 1

 

Тоді як полтавців продовжать возити до Ворохти

З 29 березня у зв'язку з переходом на літній час змінюється розклад руху поїзда №130 Кременчук-Ворохта. Судячи з розкладу на сайті Укрзалізниці, потяг буде відправлятися з Кременчука о 15.30, тоді як зараз відправляється о 13.40.


 


Але це ще не все - тепер кременчуцька група вагонів слідуватиме лише до Івано-Франківська, хоча раніше кременчужани могли без пересадок доїхати до Яремче, Микуличина, Татарова і Ворохти. А ось полтавська група вагонів, яка під'єднується до потяга у Ромодані, і надалі слідуватиме до Ворохти.


 

Крім того, замість Вінниці, Тернополя та Хмельницького, потяг їхатиме через Шепетівку.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчуг-Львов Ворохта поезд потяг билеты расписание поездов Укрзалізниця

Комментарии: 1

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КАПУША:
Сегодня, 09:06

Дякую, укрзалізниця! Тепер квиток на майже 100 грн. буде дорожче. Самі зручності!


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