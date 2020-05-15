Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.05.2020 11:24
Підтверджені:
Україна17330
Кременчук102
Хворі:
Україна12381
Кременчук29
Вилікувалось:
Україна4473
Кременчук70
Померло:
Україна476
Кременчук3
Топ новина, Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці у реанімації померла жінка з діагнозом COVID-19 (додано)

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 4 670 Коментарів: 3

 

За добу ще у п'ятьох людей підтвердилася коронавірусна хвороба

Зранку 15 травня Кременчук отримав 5 результатів ПЛР-тестів, які підтвердили, що у Кременчуці ще п'ятеро людей захворіли на коронавірусну хворобу - це пацієнти кременчуцьких лікарень та один працівник лікарні «Правобережної». Про це стало відомо на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії.

 

Також повідомили сумну звістку: одна пацієнтка, яка хворіла на пневмонію, померла 14 травня ввечері. У неї проби на ПЛР-дослідження відбиралися 13 травня, сьогодні підтвердилося, що вона була хвора на COVID-19.

 

Тож станом на ранок 15 квітня у Кременчуці 102 підтверджених випадки коронавірусної хвороби, а троє людей з цим діагнозом померли.


Додано:


Керівник управління охорони здоров'я Максим Середа розповів, що померла жінка була працездатного віку, звернулася за медичною допомогою вчасно і лікувалася чотири дні під наглядом лікаря.


Перший ПЛР-тест на COVID-19 у неї показав негативний результат, проте медики за клінічними симптомами вбачали у неї коронавірусну хворобу, яка викликала пневмонію. І лише після смерті пацієнтки прийшов другий результат аналізів, який підтвердив у неї цей діагноз.


Жінка п'ять днів лежала у реанімації Першої міської лікарні, була підключена до сучасного апарату штучної вентиляції легень, який придбали у минулому році.


Вона у реанімації знаходилася одна, тому анестезіологи та пульмонологи надавали їй особливу увагу, усі протоколи лікування від МОЗ були витримані, але, на жаль, врятувати її не змогли.


- Можна казати про те, якщо коронавірус вже потрапляє з верхніх дихальних шляхів до легенів, то дійсно протікання хвороби незалежно від віку може бути тяжким і вкрай тяжким, і призводити до таких, на жаль, летальних випадків, - прокоментував Максим Середа.
4
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: 5.ua
Теги: коронавірус коронавирус пневмония смерть пациенты

Коментарі: 3

264
mrkorger:
Сьогодні, 11:10

Ув. Администрация сайта ТЪ, измените цифры-статистику в верхней табличке по кол-ву короновируса в Кременчуге


5 2
160
JJAbrams:
Сьогодні, 11:41

Можна казати про те, якщо коронавірус вже потрапляє з верхніх дихальних шляхів до легенів, то дійсно протікання хвороби незалежно від віку може бути тяжким і вкрай тяжким, і призводити до таких, на жаль, летальних випадків, - прокоментував Максим Середа.

 

немає нічого страшного в коронавірусі - це звичайна хвороба. Важка, але виліковна хвороба, яку наші лікарі навчилися уже лікувати (с) Малецкий

 

Та що він таке каже?? Мер казав що це обічная хворь.

 


26 0
1 016
route 66:
Сьогодні, 12:57

Цитата: JJAbrams
Можна казати про те, якщо коронавірус вже потрапляє з верхніх дихальних шляхів до легенів, то дійсно протікання хвороби незалежно від віку може бути тяжким і вкрай тяжким, і призводити до таких, на жаль, летальних випадків, - прокоментував Максим Середа.

 

немає нічого страшного в коронавірусі - це звичайна хвороба. Важка, але виліковна хвороба, яку наші лікарі навчилися уже лікувати (с) Малецкий

 

Та що він таке каже?? Мер казав що це обічная хворь.

 

А ще маски вже не треба носити, бо "всеодно всі переболіємо", "а в когось є знайомі, що хворіли?", "наконєц то кофє можна купить в стаканчіку" ну і класичне "то все штучно створена паніка, щоб поділити Україну/прибити малий бізнес/  і т.д. і т.п.".

Шановні, якщо ми будемо так виходити з карантину, то незабаром у нас буде не сотня захворівших, а сотня померлих


2 2

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх