У Кременчуці у реанімації померла жінка з діагнозом COVID-19 (додано)

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 4 670 Коментарів: 3

Зранку 15 травня Кременчук отримав 5 результатів ПЛР-тестів, які підтвердили, що у Кременчуці ще п'ятеро людей захворіли на коронавірусну хворобу - це пацієнти кременчуцьких лікарень та один працівник лікарні «Правобережної». Про це стало відомо на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії.

Також повідомили сумну звістку: одна пацієнтка, яка хворіла на пневмонію, померла 14 травня ввечері. У неї проби на ПЛР-дослідження відбиралися 13 травня, сьогодні підтвердилося, що вона була хвора на COVID-19.

Тож станом на ранок 15 квітня у Кременчуці 102 підтверджених випадки коронавірусної хвороби, а троє людей з цим діагнозом померли.





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Керівник управління охорони здоров'я Максим Середа розповів, що померла жінка була працездатного віку, звернулася за медичною допомогою вчасно і лікувалася чотири дні під наглядом лікаря.





Перший ПЛР-тест на COVID-19 у неї показав негативний результат, проте медики за клінічними симптомами вбачали у неї коронавірусну хворобу, яка викликала пневмонію. І лише після смерті пацієнтки прийшов другий результат аналізів, який підтвердив у неї цей діагноз.





Жінка п'ять днів лежала у реанімації Першої міської лікарні, була підключена до сучасного апарату штучної вентиляції легень, який придбали у минулому році.





Вона у реанімації знаходилася одна, тому анестезіологи та пульмонологи надавали їй особливу увагу, усі протоколи лікування від МОЗ були витримані, але, на жаль, врятувати її не змогли.







- Можна казати про те, якщо коронавірус вже потрапляє з верхніх дихальних шляхів до легенів, то дійсно протікання хвороби незалежно від віку може бути тяжким і вкрай тяжким, і призводити до таких, на жаль, летальних випадків, - прокоментував Максим Середа.